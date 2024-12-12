تصميم جديد.. يوتيوب كيدز يُطل بواجهة عصرية للأطفال

أعلنت جوجل تغييرًا شاملًا في تصميم تطبيق الأطفال “يوتيوب كيدز YouTube Kids” للهواتف المحمولة، وتأتي هذه التغييرات الجديدة ضمن “جهود تحديث التصميم” التي تنتهجها يوتيوب، وتشمل إضافة بعض المزايا المطلوبة لتطبيقها الشهير.

وتهدف إعادة تصميم تطبيق “يوتيوب كيدز” للهواتف المحمولة إلى توفير تجربة مشاهدة مُحدّثة وأكثر سلاسة للأطفال والعائلات، ولن يؤثر هذا التحديث في تجربة التطبيق في الويب أو أجهزة التلفاز، على الأقل في الوقت الحالي.

ويشمل التحديث عدة تغييرات، ومنها إضافة ألوان وأيقونات جديدة مع الاحتفاظ بالمحتوى نفسه المُخصص للأطفال وكافة عناصر التحكم الأبوية ومزايا السلامة المعتادة.

ويقدّم التحديث الجديد تحسينات في التصفح والتنقل مع إمكانية البحث وتصفح المحتوى بنحو أسهل، سواء عند حمل الجهاز أفقيًا أو رأسيًا، كما تظهر تصنيفات الفيديو في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية بتصميم جديد، مما يتيح اكتشاف المحتوى بسهولة طِبقًا للموضوع، مثل التعلم والألعاب وغيرها.

ويوجد شريط تنقل جديد في أسفل واجهة التطبيق، ليتيح الانتقال بسهولة إلى الصفحة الرئيسية والبحث والملف الشخصي، كما أضاف التحديث صفحة “محتواك” الجديدة التي تسهّل العثور على المحتوى الذي شاهده المستخدم سابقًا أو حمّله على الجهاز.

وذكرت يوتيوب أن هذه التغييرات ستُطرح تدريجيًا على مدار الأسابيع القليلة المقبلة لتطبيق يوتيوب كيدز في أجهزة آبل وأجهزة أندرويد.

ويُعد يوتيوب كيدز (YouTube Kids) تطبيقًا ومنصة فيديو صُممت بنحو خاص للأطفال، وهو مملوك لشركة جوجل، ويهدف التطبيق إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال لمشاهدة مقاطع الفيديو المناسبة لأعمارهم مع محتوى مُنظّم ومُنتقى بعناية لاستبعاد أي مقاطع غير مناسبة للأطفال، مثل العنف أو المحتوى غير اللائق، مع مزايا أخرى مثل الرقابة الأبوية وتحديد مدة المشاهدة وغيرها.