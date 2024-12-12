أبرز 5 بدائل لنموذج Sora لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي 

يُعدّ نموذج Sora من OpenAI من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع الفيديو الواقعية، وقد أعلنته الشركة أول مرة في فبراير من هذا العام، وقد أمضت الأشهر التسعة الماضية في ضبط النموذج بمساعدة صانعي الأفلام والمبدعين، لإطلاق نموذج ثوري يدعم مجموعة واسعة من المزايا المصممة للمساعدة في إنشاء مقاطع فيديو احترافية وعالية الجودة.

وعند استخدام موقع Sora الإلكتروني، ستلاحظ أنه مصمم على غرار واجهة Midjourney، ويدعم نموذج سورا مجموعة من المزايا الفريدة مثل: مزج مقاطع الفيديو المختلفة، ومزية Storyboarding التي تسمح لك بكتابة مجموعة من الجمل النصية لوصف قصتك، وسيحولها الذكاء الاصطناعي إلى مقاطع فيديو مترابطة تروي القصة كاملة. ويدعم هذا النموذج العديد من المزايا المتقدمة الأخرى التي يمكنك تعرّفها في مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن نموذج Sora لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي“.

ومع كل هذه المزايا، هناك بعض القيود المرتبطة باستخدام Sora؛ إذ تحتاج إلى الاشتراك في إصدار ChatGPT Pro بسعر يبلغ 200 دولار شهريًا لاستخدامه دون حدود، وستحصل فقط على 50 مقطع فيديو شهريًا بدقة تصل إلى 720 بكسلًا إذا كنت من مستخدمي إصدار plus بسعر يبلغ 20 دولارًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، هذا النموذج غير متاح للأشخاص الموجودين في المملكة المتحدة وأوروبا حاليًا.

وبسبب هذه القيود قد يفكر العديد من الأشخاص في البحث عن بدائل لنموذج سورا، وسنذكر فيما يلي أبرز البدائل التي يمكنك تجربتها:

بدائل Sora:

منذ إعلان Sora أول مرة قبل تسعة أشهر، شهد مجال توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي تطورات كبيرة. فقد أجريت تحديثات كبيرة في منصات معروفة مثل: Runway و Pika Labs. كما ظهرت منصات جديدة مثل: Haiper و Dream Machine، مما جعل هذا المجال تنافسيًا ومتنوعًا. وتقدم هذه المنصات قدرات وإمكانات مختلفة تناسب الاحتياجات المتنوعة، وتوفر خدماتها ضمن نطاق واسع من الأسعار.

إليك أبرز 5 منصات يمكنك استخدامها بدلًا من Sora لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي:

1- منصة Runway:

تعد منصة Runway رائدة في هذا المجال، فقد كانت من أولى المنصات التي أطلقت نموذجًا لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. واستمرت في تحسين وتطوير مزاياها لتصبح واحدة من أفضل المنصات في هذا المجال.

توفر المنصة أدوات متقدمة مثل: مزامنة الشفاه بدقة، والقدرة على التحكم في الحركة، ومزية Act-1 التي تتيح تحريك الشخصيات الافتراضية بطريقة احترافية.

ومع إطلاق الإصدار Gen-3، أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تبدأ من 10 ثوانٍ باستخدام النصوص فقط. كما أضافت المنصة مزايا تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى مقاطع فيديو جديدة، مع دعم تمديد المقاطع وتحسين مزامنة الشفاه.

من ناحية أخرى، توفر هذه المنصة أدوات تعاونية تجعلها مناسبة للمحترفين الذين يعملون كفرق، بالإضافة إلى مزايا تحسين الصور وإنشاء الصور من النصوص.

الخطة المجانية: تمنح 125 نقطة كافية لتجربة بعض المزايا الأساسية.

الخطة المأجورة: يبلغ سعرها 15 دولارًا شهريًا، وتوفر وصولًا كاملًا إلى جميع المزايا المتاحة في المنصة.

2- منصة Dream Machine:

تتميز Dream Machine بقدرتها على إنشاء مقاطع فيديو واقعية بجودة عالية مع حركة طبيعية للعناصر داخل الفيديو. وتمتاز واجهتها بأنها شبيهة بواجهة روبوتات الدردشة. وبفضل مولد الصور الجديد Photon AI تحسنت جودة الصور التي تولدها المنصة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة مقاطع الفيديو الناتجة.

تقدم Dream Machine مزايا متقدمة مثل: إمكانية تمديد المقاطع؛ مما يتيح متابعة حركة الشخصيات في المشاهد المختلفة بدقة وسلاسة عالية.

الخطة المجانية: تسمح بتوليد 30 فيديو شهريًا.

خطة Lite: يبلغ سعرها 9 دولارات شهريًا.

3- منصة Kling:

يمكن لمنصة Kling إنشاء مقاطع فيديو طويلة مع الحفاظ على دقة الحركة في المشاهد المختلفة. وتدعم المنصة تقنيات تحويل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو، مع إضافة تحسينات تلقائية مثل: تحسين الجودة ودقة الحركة. وآخرًا، حصلت المنصة على مزية مزامنة الشفاه والقدرة على تمديد المقاطع بدقة عالية، بالإضافة إلى إمكانية نشر المقاطع الجاهزة مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطة المجانية: تمنح المستخدم 66 نقطة يوميًا تكفي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

الخطة المأجورة: يبدأ سعرها من 10 دولارات، مع توفير 660 نقطة شهريًا ومزايا إضافية.

4- منصة Hailuo:

Hailuo هي منصة بارزة تركز في تقديم تجربة احترافية لتوليد مقاطع فيديو واقعية وعالية الجودة. ومنذ إطلاقها، حصلت على تحسينات كبيرة لتحسين تجربة الاستخدام.

تتميز هذه المنصة بواجهة سهلة الاستخدام مع قائمة جانبية تتيح استكشاف مقاطع الفيديو التي صممها مستخدمون آخرون. وتوفر مزية متقدمة تسمح بإنشاء رسوم متحركة بجودة عالية، وتُعد مناسبة للاستخدامات الإبداعية مثل: إنشاء الأفلام القصيرة أو الإعلانات.

الخطة الأساسية: يبلغ سعرها 9 دولارات شهريًا.

5- منصة Haiper:

توفر Haiper أدوات متقدمة لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، وتحويل النصوص إلى صور. وتتضمن هذه المنصة واجهة سهلة الاستخدام تحتوي على صندوق أوامر عائم يسهل تعديل النصوص في أثناء إنشاء مقاطع الفيديو. كما تقدم المنصة أيضًا قوالب مجهزة سابقًا مخصصة لتحويل الأفكار إلى مقاطع فيديو بسرعة.

الخطة المجانية: توفر 100 نقطة، تكفي لإنشاء عدد محدود من مقاطع الفيديو القصيرة.

الخطة المأجورة: يبلغ سعرها 10 دولارات شهريًا.