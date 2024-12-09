كيفية استخدام روبوت Grok في منصة إكس مجانًا

أعلنت منصة إكس آخرًا أن Grok سيكون متاحًا مجانًا لجميع المستخدمين، وليس فقط لأصحاب الحسابات المميزة (Premium)، وهذا يعني أنه يمكن لأي مستخدم لمنصة إكس إجراء محادثات مع روبوت الدردشة الذكي Grok دون الحاجة إلى دفع رسوم، ويمكن للمستخدمين إجراء محادثات عن موضوعات مختلفة، ورفع صور وطلب تحليلها، وطلب إنشاء صور، وغير ذلك.

ومع أن Grok مدمج حاليًا في إكس، فمن المتوقع إطلاق تطبيق منفصل خاص بالروبوت، ويمكن أن يعزز هذا إمكانية الوصول إلى الروبوت، ويقدم مزايا جديدة غير متاحة في إكس.

كيفية استخدام روبوت Grok على إكس:

للبدء باستخدام روبوت Grok، يجب أن يكون لديك حساب على منصة إكس. وإذا كان لديك بالفعل، فما عليك سوى تسجيل الدخول، وإذا لم يكن لديك، فيمكنك إنشاء حساب جديد إما باستخدام موقع إكس على الويب أو تطبيق X.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، ستتمكن من الوصول إلى روبوت Grok بالنقر فوق أيقونة Grok في القائمة الموجودة في الجانب الأيسر في إصدار سطح المكتب، أو في القائمة السفلية في إصدار الهاتف. و بعد النقر فوق رمز Grok، ستنتقل إلى واجهة روبوت الدردشة، حيث يمكنك البدء بالدردشة مع الروبوت.

من المهم معرفة بعض الأمور الأساسية عند استخدام النسخة المجانية من هذا الروبوت، وهي:

حدود الرسائل: يمكنك إرسال 10 رسائل كل ساعتين.

تحليل الصور: إذا كنت تريد أن يساعدك Grok في المهام المتعلقة بالصور، فما عليك سوى تحميل صورة وطرح سؤال. ويُسمح لك بتحليل ما يصل إلى ثلاث صور يوميًا.

إنشاء الصور: يمكن لروبوت Grok إنشاء صور بناءً على ما تصفه. وكما هي الحال مع أي روبوت آخر كلما زادت التفاصيل التي تضيفها، كانت النتائج أفضل.

طرح الأسئلة ومناقشة موضوعات مختلفة: سواء كنت تبحث عن المعلومات أو تريد فقط الدردشة عن موضوع معين، فيمكنك التحدث مع Grok.

تحليل المنشورات والموضوعات الشائعة على إكس: يمكن لروبوت Grok شرح سبب انتشار موضوع ما في الوقت الحالي، وتحليل المنشورات التي نشرها مستخدمون آخرون على منصة إكس.

وعند طرح الأسئلة أو طلب إنشاء الصور، قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل لمساعدة Grok في فهم ما تريده بالضبط.