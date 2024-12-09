آبل تطلق متجرًا رسميًا في السعودية في صيف 2025

أعلنت شركة آبل عزمها إطلاق متجرها الإلكتروني في المملكة العربية السعودية في صيف عام 2025 المقبل، وسيوفر المتجر الإلكتروني للعملاء في كافة أنحاء المملكة إمكانية شراء كافة منتجات آبل، مع تقديم خدمات الدعم الفني من الشركة مباشرةً باللغة العربية لأول مرة، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانها الرسمي.

وتخطط آبل لافتتاح متاجر للبيع بالتجزئة للعملاء في السعودية بدايةً من عام 2026، إذ ستقدّم هذه المتاجر للعملاء تجارب تسوق مميزة وفرصة للتواصل مع موظفي الشركة الخبراء، وتعمل الشركة على خطط لإنشاء متجر أيقوني في الدرعية، الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: “نحن متحمسون للتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق متجر آبل الإلكتروني العام المقبل، وستبدأ أولى المتاجر الرئيسية للبيع بالتجزئة بالعمل في عام 2026، ومنها متجر أيقوني في موقع الدرعية الرائع. ونتطلع إلى تعميق علاقتنا بعملائنا في المملكة، وتقديم أفضل ما لدى آبل لمساعدتهم في استكشاف شغفهم، وبناء أعمالهم”.

وتتيح آبل للعملاء عبر متجرها الإلكتروني أو متاجر البيع بالتجزئة حول العالم تجارب شخصية عند التسوق تمكّن العملاء من مقارنة المنتجات واختيار الأنسب، والاستفادة من خيارات تقسيط ودفع متنوعة، والحصول على الدعم الفني من فريق آبل المتخصص، وسيحظى العملاء داخل السعودية بكافة تلك المزايا عند التسوق باللغة العربية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استثمارات الشركة المستمرة في السعودية، ومنها إطلاق أكاديمية آبل للمطورين في الرياض عام 2021 بالشراكة مع أكاديمية طويق التي تتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.

وفي إطار تعزيز فرص التعلم، أقامت آبل في صيف العام الجاري دورة “Apple Foundation” للطلاب والطالبات في المملكة. وركز برنامج الدورة، الذي استمر لمدة قدرها شهر كامل، على أساسيات البرمجة وتطوير التطبيقات مع التركيز على مجال الألعاب، وتخطط آبل لتوسيع هذا البرنامج مع دورة جديدة في ربيع 2025.

وأفادت آبل بأن أرباح المطورين السعوديين ارتفعت بنسبة تزيد على 1750% منذ عام 2019، وأنها أنفقت خلال السنوات الخمسة الأخيرة أكثر من 10 مليارات ريال سعودي في المملكة.

وتحرص آبل على إتاحة أحدث خدماتها لعملائها في السعودية، وقد أصبحت الرياض هذا الشهر أول مدينة في الشرق الأوسط توفر خدمة الدفع الإلكتروني “Apple Pay Express Mode”، مما يتيح للمستخدمين دفع رسوم المترو والحافلات بسهولة وأمان عبر أجهزة آيفون وساعات آبل الذكية دون الحاجة إلى إلغاء قفل الجهاز أو استخدام بطاقة الدفع البلاستيكية.