هواتف هواوي Mate 70 الجديدة تشهد إقبالًا كبيرًا

شهدت سلسلة هواتف هواوي Mate 70 إقبالًا استثنائيًا في السوق الصينية بعد إطلاقها رسميًا نهاية شهر نوفمبر الماضي، مما تسبب في ضغط كبير على سلسلة التوريد لدى الشركة. وحظيت السلسلة بدعم هائل من المستهلكين في الصين بفضل مواصفاتها المتطورة ومزاياها المتعددة.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، “هي غانغ”، فقد حصدت السلسلة 3 ملايين حجز قبل إطلاقها، وارتفع الرقم إلى 6.7 ملايين طلب خلال أيام فقط من طرحها في الأسواق.

وجاءت هذه النتائج عكس توقعات بعض المحللين، الذين أشاروا في وقت سابق إلى “ضعف حماس المستهلكين” تجاه سلسلة هواتف Mate 70 مقارنةً بسلسلة Mate 60.

وأرجع المحللون ذلك إلى تعليقات المستهلكين وآرائهم الأولية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تقارير تفيد بأن هواتف Mate 70 تقدم تحسينات طفيفة فقط مقارنةً بسابقتها.

وانتقدت بعض التقارير أداء معالج Kirin 9020 في تلك الهواتف، وعدته أقل كفاءة مقارنةً بالمعالجات المنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، أثار استبعاد نظام HarmonyOS NEXT دعم تطبيقات أندرويد جدلًا، فهو من ناحية يُبرز استقلالية الشركة، ولكنه يحد مرونة استخدام تلك الهواتف خارج الصين.

وفي مقابلة حديثة، صرّح “هي غانغ” أن الإقبال على سلسلة Mate 70 تجاوز التوقعات بنحو كبير، مما أدى إلى نقص طفيف في الإمدادات، وأكّد أن فريق سلسلة التوريد يعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن الوضع سيعود إلى طبيعته قريبًا.

وأوضح “هي غانغ” أن إصداري Pro و +Pro كانا الأكثر طلبًا بين المستهلكين، وذلك مع وجود مخزون كافٍ للإصدار الأساسي من سلسلة Mate 70، وأضاف أن الشركة زادت إنتاج السلسلة بنسبة قدرها 30% لرفع حجم المخزون إلى 17 مليون وحدة من أجل تغطية احتياجات السوق.

وتُبرز هذه الأرقام قوة سلسلة Mate 70 في السوق الصينية مع التحديات التقنية والانتقادات الأولية، وتؤكد استمرار ريادة هواوي في سوق الهواتف الذكية في ظل العقوبات الأمريكية.