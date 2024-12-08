ميزة مفيدة.. واتساب تختبر التذكير بالرسائل غير المقروءة

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات مُخصصة للتذكير بالرسائل غير المقروءة.

وباتت الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “تذكيرات الرسائل”، متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية في نظام أندرويد، ومن المتوقع أن يتوسع نطاق توفرها تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وتُعد ميزة التذكيرات إضافة عملية لتعزيز التفاعل مع الرسائل المهمة. وفي السابق، كانت التذكيرات تقتصر على تحديثات الحالة (Status) من جهات اتصال مُحددة يختارها التطبيق تلقائيًا. أما الآن، فقد شملت التذكيرات الرسائل غير المقروءة من جهات اتصال يتفاعل معها المستخدم بنحو متكرر.

ويعتمد تحديد جهات الاتصال على خوارزمية داخلية تحلل التفاعلات الحالية بين المستخدم وجهات الاتصال. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تُحفظ في النسخ الاحتياطية أو في الخوادم، مما يعني أن إعادة تثبيت التطبيق ستؤدي إلى إعادة تحليل هذه التفاعلات.

وبمجرد تفعيل الميزة، قد يتلقى المستخدم إشعارًا عند وجود رسالة غير مقروءة من جهة اتصال يُعد التفاعل معها متكررًا. على سبيل المثال: إذا كان المستخدم ينخرط بانتظام في محادثات مع شخص معين، ولكنه لم يقرأ إحدى رسائله بسبب انشغاله، فإن تطبيق واتساب سوف يذكّره بها.

وتهدف الميزة إلى مساعدة المستخدمين في الحفاظ على تواصل نشِط مع جهات الاتصال المهمة، مع تقليل احتمالية تجاهل الرسائل ذات الأولوية، وسوف يتبنى واتساب نهجًا معتدلًا في تقديم التذكيرات، لتجنب إزعاج المستخدمين بعدد كبير من الإشعارات.

وتحسّن تلك الميزة الجديدة تجربة المستخدم لضمان عدم تفويت الرسائل المهمة من جهات الاتصال المفضلة. ومع استمرار الاختبارات، قد تشهد الميزة تحسينات إضافية قبل إطلاقها رسميًا لكافة المستخدمين.