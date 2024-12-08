Realme GT 7 Pro من أحدث الهواتف الرائدة التي أطلقتها شركة ريلمي، ويجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي والتصميم المميز، مما يجعله منافسًا بارزًا في سوق الهواتف الرائدة.

يأتي الهاتف بتصميم أنيق، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، الذي يُعد المعالج الأحدث والأفضل من ناحية الأداء في سوق الأجهزة المحمولة حاليًا، ويحتوي هاتف Realme GT 7 Pro على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Realme GT 7 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يتميز Realme GT 7 Pro بتصميم أنيق مع خيارات ألوان جذابة مستوحاة من الفضاء، هي: البرتقالي المستوحى من لون كوكب المريخ (Mars Orange)، والرمادي المستوحى من لون المجرة (Galaxy Grey).

يمتاز هيكل الهاتف بالمتانة العالية؛ إذ يتضمن إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وجهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Panda Glass)، وجهة أمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 7i)، ويدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP69.

يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED يبلغ قياسها 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2780 × 1264 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتوفر سطوعًا عاليًا يصل إلى 6500 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وتدعم تقنيات +HDR10 و Dolby Vision لعرض محتوى بجودة عالية، وتقنية خفض التوهج PWM العالية التردد.

الأداء والمعالج:

يعمل Realme GT 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite، المصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، وبتردد يصل إلى 4.32 جيجاهرتزًا، مما يوفر أداءً فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويأتي الهاتف بخيارات من سعة ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى واحد تيرابايت من نوع UFS 4.0، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة.

يعمل Realme GT 7 Pro بنظام أندرويد 15 وواجهة المستخدم Realme UI 6.0، ويتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة الاستخدام، إذ يتضمن مزية AI Sketch to Image التي تحوّل الرسوم التخطيطية البسيطة إلى رسوم احترافية بالذكاء الاصطناعي.

وهناك مزية تُسمى AI Motion Deblur يمكنها إزالة التشويش من مقاطع الفيديو التي تتضمن حركة سريعة. ومزية AI Eraser لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، ووضع AI Night Vision Mode لتحسين الصور المصورة في الليل.

الكاميرا:

يضم Realme GT 7 Pro نظام كاميرا ثلاثي العدسات يتمتع بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتتضمن مستشعر سوني IMX906، وتوفر صورًا عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.7، وتضم مستشعر سوني IMX882، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتضم مستشعر سوني IMX355، وتدعم زاوية رؤية قدرها 112 درجة، لالتقاط المشاهد الواسعة.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل يبلغ 24 إطارًا. ويتضمن هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا.

يدعم الهاتف وضع AI Snap Mode الذي يتيح سرعة غالق تصل إلى 1/10266 ثانية، لالتقاط صور واضحة للمشاهد السريعة الحركة، وذلك بفضل محرك AI DMotion Snap المطور ذاتيًا من شركة ريلمي. كما يدعم وضع التصوير تحت الماء (Underwater Mode) الذي يتيح لك التقاط صور لمشاهد تحت الماء في أثناء السباحة.

البطارية والشحن:

يحتوي Realme GT 7 Pro على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 ميلي أمبير في الساعة. وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحن الهاتف إلى نسبة تبلغ 50% في 14 دقيقة، وإلى نسبة تبلغ 100% في 37 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف Realme GT 7 Pro الجديد بسعر يبدأ من 800 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتف Realme GT 7 Pro الجديد:

Realme GT 7 Pro المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 6500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 222 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار .