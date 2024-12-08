تحذير.. أنكر تسحب عشرات الآلاف من السماعات بسبب خطر الاشتعال

أعلنت شركة أنكر، المتخصصة في صناعة الأجهزة التقنية، سحب عدد كبير من سماعات البلوتوث من إصدارات محددة بعد اكتشاف مشكلات في البطارية قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وانبعاث الدخان منها، وحتى اشتعال حرائق صغيرة بسببها.

وتشمل عملية السحب سماعات Soundcore A3102 (اللون الأسود فقط)، وسماعات AnkerWork A3302 PowerConf S3.

وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) أن الشركة تلقت 33 بلاغًا عن حوادث تتعلق بارتفاع مفرط للحرارة لبطاريات الليثيوم أيون في هذه الأجهزة.

وتضمنت الحوادث انبعاث الدخان ووقوع حرائق صغيرة، وأسفرت إحدى الحالات عن إصابة طفيفة بالحروق.

ومن الجدير بالذكر أن الإصدارات المتأثرة هي A3102016 و A3302011 و A3302031، التي كانت تُباع بأسعار تتراوح بين 28 و 130 دولارًا عبر أمازون خلال العام الماضي. وقد باعت أنكر نحو 69 ألف وحدة في الولايات المتحدة و 9,764 وحدة في كندا.

وحذرت لجنة CPSC من أن هذه السماعات تشكّل “خطرًا حقيقيًا للاشتعال”، وطلبت من المستخدمين التوقف فورًا عن استخدامها وإيقافها وفصلها عن أي مصادر للطاقة.

وأطلقت أنكر مواقع مخصصة لعملية سحب المنتجات، لتقديم إرشادات حول كيفية التحقق من الإصدارات المتأثرة وطلب وحدات بديلة مجانًا.

وأرجعت الشركة المشكلة إلى “ظروف تصنيع” في دفعات معينة من الأجهزة المُنتجة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2023، وأكدت أن الإصدارات الحديثة، مثل سماعات Soundcore 2 و Soundcore 3 والألوان الأخرى من A3102 (الأحمر والأزرق)، لا تعاني هذه المشكلات.

وأخطرت أنكر وأمازون العملاء المعروفين بشأن المشكلة، وأكّدت الشركة أنه يمكن للعملاء التحقق من أرقامهم التسلسلية عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة إذا كانت متأثرة.

وكانت أنكر قد أعلنت في سبتمبر الماضي سحب ثلاثة نماذج من البطاريات الخارجية المتوافقة مع تقنية MagSafe والمخصصة لهواتف آيفون، وذلك بسبب أخطار اندلاع الحرائق منها أيضًا.