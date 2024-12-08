تحديث One UI 7.. أبرز 5 مزايا جديدة يمكنك تجربتها الآن في هواتف Galaxy S24 

بدأت شركة سامسونج بطرح الإصدار التجريبي من تحديث واجهة المستخدم One UI 7 المستند إلى نظام أندرويد 15 لهواتف Galaxy S24 و S24 Plus و S24 Ultra.

يتضمن تحديث One UI 7 تحسينات للعديد من عناصر واجهة المستخدم الرئيسية، مثل: أيقونات التطبيقات الافتراضية، ودرج الإعدادات السريعة، وتطبيق الكاميرا. وسيصل الإصدار النهائي من هذا التحديث بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 في الربع الأول من العام المقبل.

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون هواتف Galaxy S24 في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تثبيت الإصدار التجريبي من One UI 7 الآن، ومن المقرر أن يصل إلى المستخدمين في مناطق أخرى في الأيام المقبلة.

فإذا كنت تستخدم واحدًا من هواتف سامسونج جالاكسي إس 24، إليك أبرز خمس مزايا جديدة يمكنك تجربتها بعد تثبيت الإصدار التجريبي من تحديث One UI 7:

1- أدوات المساعدة في الكتابة المتقدمة:

أطلقت شركة سامسونج نظام الذكاء الاصطناعي لهواتفها الذكية Galaxy AI في يناير، الذي يتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، واستمرت الشركة بتحسين هذه المزايا مع كل تحديث جديد لواجهة One UI.

في One UI 7، حصلت أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: Chat Assist على بعض التحسينات، فقد أصبحت متاحة في المزيد من التطبيقات.

يمكن استخدام هذه الأدوات لتلخيص النصوص، والتحقق من الأخطاء الإملائية والقواعد النحوية، وتنسيق الملاحظات تلقائيًا في نقاط رئيسية، وفي تحديث One UI 7 أصبحت أدوات الكتابة قابلة للاستخدام في المزيد من التطبيقات، وهذا يعني أن المستخدم سيتمكن من تحديد أي نص في أي تطبيق، ثم الاستعانة بأدوات المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيصه، أو التحقق من الأخطاء وغير ذلك.

2- مزية نسخ المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

يقدم تحديث One UI 7 مزية نسخ المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على نسخة مكتوبة من مكالماتهم المسجلة تلقائيًا للرجوع إليها لاحقًا. وتدعم مزية نسخ المكالمات بالذكاء الاصطناعي 20 لغة، منها: العربية، والإنجليزية والإسبانية والصينية والكورية.

3- شريط Now:

من أبرز المزايا الجديدة في One UI 7 شريط Now، وهو شريط إشعارات جديد يساعد في تتبع الإشعارات والتحديثات المرتبطة ببعض الأدوات مثل: المؤقت، ومشغل الموسيقا دون الحاجة إلى فتح قفل الهاتف، إذ يمكن الوصول إلى هذا الشريط الجديد من شاشة القفل؛ مما يقلل الحاجة إلى إلغاء قفل الجهاز باستمرار.

يشبه شريط Now الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) المتوفرة في هواتف آيفون الحديثة، ولكنه أكبر حجمًا وقادر على عرض عدد أكبر من الإشعارات والتحديثات.

4- الوصول السريع إلى أدوات التحكم في الكاميرا:

أعادت سامسونج تنظيم أدوات التحكم في الكاميرا، وأوضاع التصوير في تطبيق الكاميرا عبر تحديث One UI 7 لتسهيل العثور على الأدوات التي يحتاج إليها المستخدم، ومنحه معاينة أوضح للصورة التي يلتقطها أو الفيديو الذي يسجله.

وقد سهلت سامسونج الوصول إلى الإعدادات اليدوية الخاصة بالتحكم في أوضاع تصوير مقاطع الفيديو، وأضافت عنصرًا جديدًا للتحكم في التكبير والتصغير.

5- تخصيص الشاشة الرئيسية بسهولة:

بالإضافة إلى إدخال تغييرات على طريقة عرض الإشعارات، وبعض مزايا Galaxy AI وتطبيق الكاميرا، يجلب تحديث One UI 7 تصميمًا مبسطًا للشاشة الرئيسية لهواتف Galaxy، تُعرض فيه الويدجات وأيقونات التطبيقات بطريقة أكثر تنظيمًا وأفضل من السابق، وذلك بهدف تسهيل التخصيص، ليتمكن المستخدم من تغيير ترتيب الأيقونات وطريقة عرضها بالطريقة التي تناسبه.