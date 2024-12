إكس تطلق نموذجًا جديدًا لإنشاء الصور الواقعية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة إكس نموذجًا جديدًا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم “Aurora”، وهو مخصص لتقديم صور أكثر واقعية مقارنةً بالنموذج السابق الأساسي، وفقًا لتقرير نشره موقع تك كرانش التقني.

ويتميز النموذج الجديد، المتاح عبر خيار “Grok 2 + Aurora beta” في قائمة اختيار النماذج، بقدرة واسعة على إنشاء الصور مع قيود قليلة على المحتوى الذي يمكن إنتاجه.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى عدد محدود من الاستفسارات قبل طلب الانتقال إلى نظام الاشتراك المدفوع “إكس بريميوم”.

ويتميز النموذج الجديد بكونه قادرًا على إنشاء صور لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر وشخصيات عامة، مثل ميكي ماوس، وصور مثيرة للجدل كصورة “دونالد ترامب ملطخ بالدماء”. ومع ذلك، يمتنع النموذج عن إنشاء صور عارية، مما يعكس استمرارًا لنهج إكس بفرض قيود مُحددة على النماذج.

وفي مثال آخر، عرض أحد مستخدمي منصة إكس صورًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي لمشاهير مثل راي رومانو وآدم ساندلر. وتتميز الصور المولّدة بواقعية ملحوظة، لكن بعض التفاصيل المرتبطة بالتشريح البشري والتناسق أظهرت عيوبًا واضحة.

Behold my images using the new Grok @grok image generator Aurora: 🧵

1. Ray Romano and @AdamSandler on a sitcom set pic.twitter.com/2V491RdjMF

— Matt (@EnsoMatt) December 7, 2024