آبل تخطط لإضافة شبكات الجيل الخامس إلى حواسيب ماك ونظارة فيجن برو

تسعى شركة آبل إلى توسيع استخدام رقاقات المودم الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تطورها، إذ تخطط لتضمينها في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى حواسيب ماك، والإصدارات المستقبلية من نظارات الواقع المختلط فيجن برو، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن حواسيب ماك المزودة باتصال خلوي بشبكات الجيل الخامس 5G لن تصل إلى الأسواق قبل عام 2026، وهو الموعد الذي يُرجح أن تكشف فيه آبل عن الجيل الثاني الأكثر تطورًا من مودماتها المُخصصة.

ويُتوقع أن تضيف الشركة مودم 5G إلى نظارات الواقع المعزز التي تعمل عليها، والتي “ما زال إطلاقها بعيدًا”، وفقًا لبلومبرغ.

ومن المتوقع أن تظهر أولى مودمات آبل المُخصصة في هاتف iPhone SE العام المقبل، ثم في أجهزة آيباد المنخفضة التكلفة، وإصدار نحيف آخر منتظر من هواتف آيفون قد يحمل اسم “آيفون آير”.

وفي غضون ثلاث سنوات، ستعمل آبل على إدماج الجيل الثاني من المودم في الإصدارات الراقية من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، لتقلص تدريجيًا اعتمادها على مودمات شركة كوالكوم.

وتوفر آبل حاليًا خيار الاتصال الخلوي في بعض إصدارات أجهزة آيباد وساعاتها الذكية Apple Watch، مما يعزز توقعات انتشار التقنية في أجهزة أخرى مثل حواسيب ماك ونظارات فيجن برو.

وتوضح هذه الخطوة التزام آبل بالاعتماد على حلول تقنية داخلية، مما يمنحها تحكمًا أكبر في تصميم منتجاتها وتطوير تقنياتها المستقبلية، وتحسين التكامل بين أجهزتها ونظم التشغيل الخاصة بها.