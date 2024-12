Meta AI .. مساعد ميتا الذكي يجذب 600 مليون مستخدم شهريًا

تواصل ميتا تعزيز حضور مساعدها الذكي Meta AI في تطبيقاتها الشهيرة، إذ أشار مارك زوكربيرج في منشور له عبر حسابه في منصة ثردز إلى أن عدد مستخدمي الروبوت يقترب من 600 مليون مستخدم نشِط شهريًا.

وكانت ميتا قد أعلنت سابقًا تجاوز Meta AI حاجز 500 مليون مستخدم نشِط شهريًا في أكتوبر الماضي، أي بعد مضي عامٍ على إطلاقه.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان OpenAI حديثًا أن روبوت الدردشة الأشهر ChatGPT لديه قاعدة مستخدمين تُقدّر بنحو 300 مليون مستخدم نشِط أسبوعيًا.

وتزامنت تصريحات زوكربيرج مع إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Llama 3.3 الذي يضم 70 مليار مَعلَمة. وأفادت ميتا بأن النموذج الجديد يقدم أداءً مشابهًا لنموذج Llama 3.1 الذي يضم 405 مليارات مَعلَمة، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

ونشر أحمد الدحلة، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، مخططًا عبر منصة “إكس” يُظهر تفوق نموذج Llama 3.3 في عدة معايير مقارنةً بنموذج Google Gemini Pro 1.5 و OpenAI GPT-4o.

وفي فيديو عبر إنستاجرام، كشف زوكربيرج بإيجاز عن التحديث المقبل، مشيرًا إلى أن الإصدار القادم سيكون Llama 4، وأوضح أن إصدار 3.3 يُعد آخر تحديث رئيسي للذكاء الاصطناعي لعام 2024.

وقد تكتم زوكربيرج على التفاصيل، لكنه قدّم بعض التلميحات سابقًا، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يُدرّب على أكثر من 100,000 معالج من معالجات إنفيديا H100 العالية الأداء، مع توقع إطلاق أحد النماذج “الأصغر” من Llama 4 في أوائل العام المقبل.

ويشير هذا التقدم إلى استمرار “ميتا” بمنافسة الشركات الأخرى الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل جوجل ومايكروسوفت و OpenAI، عبر تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة وفعّالة من ناحية التكلفة.

Introducing Llama 3.3 – a new 70B model that delivers the performance of our 405B model but is easier & more cost-efficient to run. By leveraging the latest advancements in post-training techniques including online preference optimization, this model improves core performance at… pic.twitter.com/6oQ7b3Yuzc

— Ahmad Al-Dahle (@Ahmad_Al_Dahle) December 6, 2024