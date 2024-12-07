صور جوجل تساعدك في استعادة ذكريات عام 2024

مع اقتراب نهاية العام، تتسابق التطبيقات والخدمات الرقمية لتقديم استعراض سنوي للمستخدمين، وقد أعلنت خدمة صور جوجل Google Photos ميزة “Recap 2024” التي تقدّم ملخصًا شخصيًا لعام 2024.

وأوضحت جوجل في منشور لها عبر مدونتها الرسمية أن هذه الميزة الجديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في “إعادة اكتشاف اللحظات التي جعلت هذا العام مميزًا”.

وتوفر ميزة “ملخص 2024” في تطبيق صور جوجل مجموعة من الذكريات المُصممة لتلخيص العام بطريقة مبتكرة، إذ تقدّم الميزة عرضًا للصور المميزة من العام باستخدام تأثيرات رسومية وسينمائية، مما يتيح استرجاع اللحظات المميزة بأسلوب جذاب.

وأضافت جوجل لمستها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدمين الاستفادة من تعليقات مُخصصة مدعومة بروبوت الذكاء الاصطناعي Gemini تسلّط الضوء على أهم اللحظات في العام، مما يجعل تجربة استعادة الذكريات شخصيةً وتفاعليةً بنحو أكبر.

وإلى جانب الذكريات، تقدم الميزة رؤى مثيرة مستخلصة من صور المستخدمين، مثل أطول سلسلة تصوير متواصلة، والشخص الذي ابتسمت معه أكثر من غيره، والشخص الذي التقطت له أكبر عدد من الصور، والأجواء التي سيطرت على عام 2024 استنادًا إلى المحتوى داخل الحساب.

وستعرض الميزة أيضًا إجمالي عدد الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها المستخدم خلال العام.

وقد بدأت جوجل طرح ميزة “ملخص 2024” تدريجيًا، وسيُخطر المستخدمون عبر تطبيق الصور عند جاهزية التقرير الخاص بهم، وستتوفر الميزة في قسم الذكريات (Memories) طوال شهر ديسمبر الجاري، على أن تنتقل إلى تبويب الصور الرئيسية في يناير المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة “ملخص 2024” تتطلب تفعيل خيار “المجموعات المُصنّفة حسب الوجوه Face Groups” في تطبيق صور جوجل للاستفادة منها.