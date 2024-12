OpenAI تطلق رسميًا نموذج o1 بتحسينات شاملة

أعلنت شركة OpenAI رسميًا إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور الجديد o1، وذلك بعد انتهاء مدة المعاينة التجريبية التي بدأت في سبتمبر الماضي.

ويتميز النموذج الجديد بقدرته المحسّنة على التفكير العميق قبل الرد، مما يعزز أداءه في حل المشكلات المعقدة في مجالات مثل العلوم والبرمجة والرياضيات وغيرها.

ومقارنةً بالنسخة التجريبية السابقة، يقدّم نموذج o1 بإصداره النهائي استجابةً أسرع وأداءً محسّنًا في البرمجة والرياضيات والكتابة، كما أضاف دعمًا لرفع الصور، مما يتيح للمستخدمين تحميل الصور، والحصول على ردود تفصيلية من النموذج.

وأشارت الشركة إلى أن النموذج أصبح أكثر دقة في التفكير، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الاستجابة. ووفقًا لاختبارات داخلية، قلّص النموذج الجديد الأخطاء الكبرى في الإجابة عن الأسئلة المعقدة بنسبة قدرها 34% مقارنةً بنسخة المعاينة.

وسيكون نموذج o1 متاحًا اليوم لأصحاب اشتراكات Plus و Team في ChatGPT، إذ سيحل محل نموذج المعاينة السابق، وأما المشتركون في خطط Enterprise و Edu، فسوف يتمكنون من الوصول إلى النموذج الجديد في غضون أسبوع.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إضافة دعم بعض الأدوات، مثل التصفح عبر الإنترنت ورفع الملفات، إلى منصة ChatGPT مع النموذج الجديد، في حين سيحتاج المطورون إلى بعض الوقت للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لنموذج o1 مع دعم المزايا المتقدمة.

وكشفت الشركة أيضًا عن اشتراك جديد باسم ChatGPT Pro، وهو يتيح للمستخدمين الوصول إلى إصدار o1 Pro، ويتميز هذا الإصدار بقدرات حوسبة كبرى لتقديم إجابات دقيقة عن أكثر الأسئلة تعقيدًا، متفوقًا بذلك على نموذج o1 الأساسي ونسخة المعاينة في اختبارات الأداء الخاصة بالرياضيات والعلوم والبرمجة. وتتيح OpenAI الاشتراك الجديد بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي.

وتواصل OpenAI ريادتها في تقديم نماذج ذكاء اصطناعي مبتكرة تعزز الإنتاجية والدقة في مختلف المجالات، مع وعد بمزيد من التحديثات المستقبلية.

OpenAI o1 is now out of preview in ChatGPT.

What’s changed since the preview? A faster, more powerful reasoning model that’s better at coding, math & writing.

o1 now also supports image uploads, allowing it to apply reasoning to visuals for more detailed & useful responses. pic.twitter.com/hrLiID3MhJ

— OpenAI (@OpenAI) December 5, 2024