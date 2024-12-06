مايكروسوفت تبدأ اختبار Copilot Vision.. مساعد ذكي يفهم محتوى الشاشة

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق ميزة Copilot Vision الجديدة في المرحلة التجريبية، وهي خاصية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في أداء المهام المختلفة من خلال تحليل محتوى الشاشة، وتوفير الدعم المناسب. ويأتي هذا الإطلاق بعد شهرين من الإعلان الأولي في أكتوبر الماضي.

وعند تفعيلها، تستطيع ميزة Copilot Vision “رؤية” ما يحدث في الشاشة وفهم سياقه، ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة على المساعد حول صفحات الويب المفتوحة، إذ يقدم إجابات ومعلومات إضافية بناءً على المحتوى الظاهر.

وتتوفر الميزة حاليًا للمشتركين في Copilot Pro في الولايات المتحدة فقط، وتعمل حصريًا في متصفح “إيدج” وعبر مواقع ويب محددة، وأكّدت مايكروسوفت أن الهدف هو ضمان تجربة آمنة وفعّالة، مع خطط لتوسيع دعم المزيد من المواقع مع تقدم مراحل الاختبار، وستكون الميزة ذات فائدة عند توظيفها في التسوق والألعاب والتخطيط وفقًا للشركة.

وتشدد مايكروسوفت على أن ميزة Copilot Vision لا تجمع بيانات المستخدمين أو تخزنها أو تستخدمها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وبمجرد انتهاء جلسة التصفح، تُحذف كافة البيانات المتعلقة بالمحادثات والمعلومات الخاصة بالمستخدم، كما أن الميزة اختيارية بالكامل، ولن تُفعّل إلا بموافقة المستخدم بنحو يدوي.

وتتعهد مايكروسوفت بالالتزام بحقوق النشر والخصوصية والسلامة، ولن توفر الميزة معلومات من المواقع التي تتطلب اشتراكًا مأجورًا، ولن تتخذ أي إجراءات نيابةً عن المستخدم، إذ إن الغرض الأساسي من Copilot Vision هي أن تكون “مجموعة إضافية من العيون” لمساعدة المستخدمين في فهم ما يحدث في الشاشة وفقًا للشركة.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة عبر منصة المزايا التجريبية Copilot Labs، لكن الميزة تتطلب اشتراكًا في Copilot Pro في الولايات المتحدة.