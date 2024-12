لعامين إضافيين.. جوجل تمدّد تحديثات هواتف بكسل 6 وبكسل 7

أعلنت شركة جوجل رسميًا تمديد مدة تحديثات نظام التشغيل لهواتف بكسل 6 وبكسل 7 لعامين إضافيين في خطوة مفاجئة لمالكي تلك الهواتف.

وبموجب هذه السياسة المُحدّثة، سوف تستفيد الأجهزة المعنية من خمس سنوات كاملة من تحديثات نظام أندرويد.

وتشمل التغييرات الجديدة هواتف جوجل بكسل 7a وبكسل 7 وبكسل 7 برو وبكسل 6a وبكسل 6 وبكسل 6 برو بالإضافة إلى الجهاز اللوحي بكسل فولد. وكانت تلك الهواتف قد حصلت عند إطلاقها على وعد بثلاث سنوات فقط من تحديثات أندرويد.

وأكّدت جوجل عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، أن تلك الأجهزة ستتلقى تحديثات لمدة قدرها خمس سنوات تشمل تحديثات نظام التشغيل وتحديثات الأمان، ومزايا أخرى إضافية من خلال تحديثات “Pixel Drops” الدورية.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب إعلان سلسلة بكسل 8 العام الماضي، التي تميزت بدعم غير مسبوق لتحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات، وهي السياسة التي استمرت مع سلسلة بكسل 9 لهذا العام.

وفيما يتعلق بهواتف سلسلة بكسل 6، التي أُطلقت في عام 2021، فقد كان من المقرر أن تحصل على تحديثاتٍ حتى نظام أندرويد 15 فقط وفقًا للسياسة القديمة. وأما الآن، فسيكون التحديث الأخير لهذه السلسلة أندرويد 17، في حين ستحصل سلسلة بكسل 7 على دعم بالتحديثات حتى نظام أندرويد 18 بدلًا من نظام أندرويد 16 كما كان مُقررًا سابقًا.

وتُعد هذه الخطوة استجابةً واضحةً من جوجل لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، خاصةً في ظل المنافسة مع سامسونج، التي توفر تحديثات برمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات لبعض هواتفها الرائدة الحديثة.

وتؤكد جوجل أن مدة السنوات الخمسة تبدأ من تاريخ إطلاق الأجهزة عبر متجرها في الولايات المتحدة، مما يضمن استفادة المستخدمين من تجربة مُحدثة وآمنة على المدى الطويل.

And ICYMI, #PixelFold along with #Pixel6 and #Pixel7 generation users will now get two additional years of OS updates! This extended support will total five years starting from when the device first became available on the Google Store in the US: https://t.co/Y50A92TiqC

— Made by Google (@madebygoogle) December 5, 2024