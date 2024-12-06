جوجل تطلق ميزة “التعليقات المصاحبة التعبيرية” في أندرويد

أعلنت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لميزة “التعليقات المصاحبة المباشرة Live Captions” في نظام أندرويد لإضافة بُعدٍ عاطفي إلى النصوص التوضيحية المرافقة للمحتوى الصوتي والمرئي لجعلها أكثر تعبيرًا وفائدة.

ويهدف التحديث الجديد، الذي أطلقت عليه الشركة اسم “التعليقات المصاحبة التعبيرية” (Expressive Captions)، إلى معالجة قصور النصوص التوضيحية الحالية في نقل الفروق الدقيقة في اللغة والصوت، ومنها نبرة الصوت وشدته وشخصية المتحدث.

وظهرت ميزة النصوص المصاحبة أو الترجمة في الشاشة أول مرة قبل أكثر من نصف قرن، وقد بدأت كوسيلة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات السمع. ومع مرور الوقت، أصبحت أداة شائعة بين الجمهور العام، خاصةً الشباب.

ووفقًا لإحدى الدراسات، يعتمد نحو 70% من جيل الشباب في الولايات المتحدة على الترجمة أو النصوص المصاحبة غالبًا في أثناء مشاهدة المحتوى، سواء في الأماكن العامة المزدحمة والمواصلات، لتحسين فهمهم ما يُقال.

وتعتمد الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي لتقديم نصوص قادرة على التعبير عن نبرة الصوت وشدته، بالإضافة إلى الضوضاء المحيطة والأصوات البشرية المختلفة.

وعلى سبيل المثال: يمكن للميزة استخدام الأحرف الكبيرة للإشارة إلى شدة الحديث، كما تستطيع تعرّف أصوات مثل التنهد واللهاث والتأوه، وعرض توصيفات للأصوات في الخلفية، مثل التصفيق أو الهتاف.

وقالت جوجل في منشور لها عبر مدونتها: “هذه التفاصيل الصغيرة تُحدث فرقًا كبيرًا في نقل ما يتجاوز الكلمات، خاصةً للمحتوى المباشر والاجتماعي الذي يفتقر إلى التعليقات المصاحبة المُعدّة سابقًا أو العالية الجودة”.

وأضافت جوجل أن هذه الميزة ثمرة تعاون بين فرق عمل أندرويد وشركة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند” التابعة لها.

وبدأت ميزة التعليقات المصاحبة التعبيرية بالتوفر تدريجيًا في الولايات المتحدة، مع دعم حالي للغة الإنجليزية فقط. وتعمل الميزة في أي جهاز أندرويد يعمل بنظام أندرويد 14 فما أحدث، ويدعم ميزة “التعليقات المصاحبة المباشرة Live Captions”، كما أنها قابلة للاستخدام عبر التطبيقات المختلفة، ومنها تطبيقات التواصل الاجتماعي ومشاهدة المحتوى.

وتتميز الميزة بمعالجة النصوص في الوقت الفعلي في الجهاز نفسه، مما يضمن أداءً سريعًا ودقة عالية حتى في أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

وأُطلقت ميزة التعليقات المصاحبة التعبيرية ضمن تحديث ديسمبر لهواتف جوجل بكسل، الذي تضمن أيضًا مزايا جديدة للكاميرا وتوسيع قدرات المساعد الذكي Gemini، ومن المتوقع توفيرها للمزيد من الأجهزة لاحقًا.