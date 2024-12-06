تدعم العربية.. سامسونج تتيح ميزة تفريغ المكالمات في تحديث One UI 7

كشفت سامسونج عن الإصدار التجريبي من تحديث One UI 7 الجديد، الذي يضيف العديد من المزايا، ومنها ميزة تفريغ المكالمات بدعم غير مسبوق لأكثر من 29 لغة ولهجة محلية، مما يمنحها تفوقًا على المزايا المشابهة في هواتف آيفون وجوجل.

وكانت هواتف سامسونج تدعم تسجيل المكالمات منذ إصدار أندرويد 9 دون إخطار الطرف الآخر، لكن هذه أول مرة تضيف فيها سامسونج ميزة تفريغ المكالمات تلقائيًا.

ولتفعيل هذه الميزة بعد التحديث إلى One UI 7، يمكن التوجه إلى إعدادات المكالمات، وتفعيل خيار تسجيل المكالمات. بعدها، سوف يعمل النظام على تفريغ المكالمات تلقائيًا، ويمكن الوصول إلى النصوص من خلال النقر على جهة الاتصال من سجل المكالمات، والضغط على زر “عرض التسجيلات والنصوص”، إذ تعرض الميزة نص المكالمة بالتفصيل مع إمكانية تشغيل التسجيل نفسه.

وقدّمت آبل ميزة تفريغ المكالمات مع تحديث iOS 18.1، وتوفر هواتف جوجل بكسل ميزة مماثلة، لكن ميزة سامسونج تتفوق بدعمها أكثر من 29 لغة ولهجة محلية، مما يجعلها أكثر تنوعًا وملاءمة للمستخدمين في مختلف المناطق مقارنةً بالمنافسين.

وتدعم الميزة الجديدة اللغة العربية، بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهندية والإندونيسية والروسية والإسبانية والتركية وغيرها.

وللمقارنة، فإن ميزة آبل تدعم خمس لغات فقط، في حين تدعم هواتف جوجل بكسل نحو 15 لغة، ليس منها اللغة العربية، مع غياب بعض اللهجات المحلية التي توفرها سامسونج.

ويتضمن تحديث One UI 7 أيضًا تحسينات ملحوظة على مستوى الأمان والخصوصية، مثل نظام Knox Matrix المُحدّث، ومزايا الحماية من السرقة، وأيقونات التطبيقات المُحدّثة، وشاشة القفل الجديدة، وغيرها من التحسينات التي تُسهم في تجربة استخدام أكثر أمانًا.

وبدأت سامسونج إطلاق تحديث One UI 7 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S24 في عدة دول، منها الولايات المتحدة وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية وبولندا والمملكة المتحدة. ويمكن لمستخدمي هذه السلسلة الاستمتاع بالمزايا الجديدة التي يقدمها هذا التحديث الذي يبدأ إطلاقه بنحو نهائي مع مطلع العام المقبل.