بسعر قدره 200 دولارٍ.. ChatGPT يتيح اشتراك “برو” الاحترافي

أعلنت شركة OpenAI توسيع خيارات الاشتراك في روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعين، إذ طرحت اشتراك “برو Pro” الاحترافي الجديد بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي شهريًا.

وبالإضافة إلى الاشتراك الاحترافي الجديد، توفر الشركة أيضًا اشتراكات أخرى، ومنها الاشتراك المجاني واشتراك “بلس Plus” للأفراد، واشتراك “فرق العمل Team” للشركات الصغيرة والمتوسطة، واشتراك”الشركات Enterprise” للمؤسسات الكبرى.

ويتوفر “ChatGPT Plus” مقابل اشتراك شهري قدره 20 دولارًا، ويقدم مجموعة من المزايا، ومنها كافة مزايا الاشتراك المجاني، والوصول المبكر إلى المزايا الجديدة، والوصول إلى نماذج o1-preview و o1-mini، وزيادة عدد الرسائل المتاحة لنموذج GPT-4o حتى خمسة أضعاف، ومزايا تحليل البيانات وتحميل الملفات والتصفح عبر الإنترنت وتوليد الصور، بالإضافة إلى وضع الصوت المتقدم (Advanced Voice Mode)، وغير ذلك.

وتطرح OpenAI اشتراك “برو Pro” الجديد الذي يستهدف المستخدمين المحترفين، بسعر قدره 200 دولارٍ شهريًا. ووصفت الشركة هذا الاشتراك بأنه “الأفضل” مقارنةً باشتراكات ChatGPT الأخرى، إذ يوفر أعلى مستويات الوصول والمزايا الحصرية.

ويوفر اشتراك ChatGPT Pro الجديد كافة مزايا اشتراك “بلس Plus”، مع وصول غير محدود إلى نماذج o1 و o1-mini و GPT-4o، واستخدام غير محدود لوضع الصوت المتقدم، ووضع o1 Pro المُخصص للإجابة عن أصعب الأسئلة باستخدام موارد حوسبة أعلى، مما يُحسّن الأداء في اختبارات معقدة في مجالات الرياضيات والعلوم والبرمجة مقارنةً بالنماذج الأخرى، وتَعِد OpenAI بإضافة المزيد من المزايا إلى ذلك الاشتراك المرتفع الثمن مستقبلًا.

وفي السوق الأوروبية، سيُتاح الاشتراك الجديد في ChatGPT بمبلغ قدره 200 جنيه إسترليني أو 229 يورو شهريًا.

ومع المزايا المتقدمة، يثير السعر المرتفع لاشتراك “برو” الجديد، الذي يزيد بعشرة أضعاف على اشتراك بلس، تساؤلات حول مدى جدوى الحصول عليه، ولا يُعرف إذا كان الاشتراك الجديد سيلقى قبولًا واسعًا بين المستخدمين، لكن نجاحه قد يؤثر بنحو كبير في إستراتيجيات التسعير في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.