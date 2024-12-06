أورا تطلق ميزة جديدة لرصد الأمراض التنفسية عبر خواتمها الذكية

أعلنت شركة أورا Oura الفنلندية، المتخصصة في الخواتم الذكية، إطلاق ميزة جديدة للكشف عن الأمراض التنفسية تحمل اسم “رادار الأعراض Symptom Radar“، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار التجريبي.

وستُتاح هذه الميزة لمستخدمي الجيل الثالث والرابع من الخواتم الذكية الخاصة بالشركة خلال شهر ديسمبر الجاري، بشرط أن يكون لديهم اشتراك نشط.

وتعتمد ميزة “رادار الأعراض” على تحليل مجموعة من البيانات الصحية، ومنها معدل نبضات القلب في أثناء الراحة ودرجة حرارة الجلد وأنماط النوم ومعدل التنفس. وتقارن الميزة هذه البيانات بالإحصائيات الطبيعية للمستخدم، وفي حال وجود تغيرات ملحوظة، تنبه الميزة المستخدم إلى وجود أعراض محتملة شبيهة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، مع تقديم توصيات لتحسين الحالة الصحية، مثل تفعيل وضع الراحة الذي يُعطّل تنبيهات الأهداف الحركية.

وأضافت أورا خاصيتين إلى الميزة الجديدة، ومنها رسم بياني للتاريخ الصحي، لعرض البيانات الصحية اليومية، وتوضيح رصد أي نتائج غير طبيعية عبر تطبيق أورا للهواتف الذي يزامن البيانات مع الخواتم الذكية، بالإضافة إلى تفصيل البيانات البيومترية، لمنح المستخدمين نظرة أكثر دقة حول المؤشرات الصحية التي تغيرت، ومدى هذا التغيير.

ومثل مزايا الصحة الأخرى في الأجهزة القابلة للارتداء، لا تهدف ميزة “رادار الأعراض” إلى التشخيص الطبي، بل تهدف إلى تنبيه المستخدمين إلى وجود إشارات مبكرة لنزلات البرد أو الإنفلونزا، مما يمنحهم فرصة لاتخاذ التدابير الوقائية.

وتؤكد أورا أن الميزة تستطيع الكشف عن علامات الإجهاد بدقة، قبل أن يلاحظ المستخدم الأعراض بيومين.

ويعود تطوير ميزة “رادار الأعراض” إلى جهود أورا في الكشف المبكر عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في أثناء الجائحة، وقد أظهرت أبحاثها أن الخواتم الذكية كانت قادرة على التنبؤ بأعراض الفيروس قبل ثلاثة أيام بدقة تصل إلى 90%.

ونتيجة لذلك، طورت الشركة خوارزمية مُحسّنة تعتمد على مجموعة بيانات ضخمة، مما أدى إلى تطوير ميزة “رادار الأعراض” الجديدة بدقة أكبر.

ونصحت أورا المستخدمين بالاعتماد أيضًا على حدسهم ومعرفتهم بأجسادهم دون الاعتماد كليًا على تلك الميزة. وأوضح شايامال باتيل، رئيس قسم العلوم في أورا، أن الخوارزمية ليست دقيقة بنسبة قدرها 100%، مما يعني احتمال ظهور نتائج إيجابية أو سلبية خطأ. ولم تفصح الشركة حتى الآن عن بيانات الدقة لهذه الميزة بنحو كامل.