أوبر تطلق خدمة التاكسي الذاتي القيادة في أبوظبي

أعلنت شركة أوبر بالتعاون مع شركة WeRide الصينية إطلاق خدمة التاكسي الذاتي القيادة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتُعد هذه أول خدمة من هذا النوع توفرها أوبر على مستوى دولي، إذ تتيح للمستخدمين حجز سيارات ذاتية القيادة من مشغلين مختلفين عبر منصتها.

وسيتمكن العملاء في أبوظبي من اختيار سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة WeRide عند حجز رحلاتهم عبر تطبيق أوبر.

وستكون رسوم الرحلات مساوية لأسعار خدمات UberX و Uber Comfort. ومع ذلك، ستتضمن المركبات سائقين احتياطيين لضمان السلامة، إذ تخطط الشركتان لتقديم سياراتٍ دون سائق تمامًا بحلول عام 2025.

وكانت أوبر قد أعلنت عن شراكتها مع WeRide، الشركة الناشئة الصينية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، في سبتمبر الماضي.

وتحمل WeRide تصاريح لتشغيل المركبات الذاتية القيادة في الإمارات وسنغافورة والصين والولايات المتحدة، لكن أوبر أكّدت أن هذه الشراكة لن تتوسع خارج الإمارات في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن مركبات WeRide الذاتية القيادة كانت متوفرة للعملاء في أبوظبي منذ يوليو 2023 عبر تطبيق TXAI، بعد حصول الشركة على تصريح لاختبار هذه المركبات وتشغيلها على الطرق العامة.

وفي سياقٍ آخر، كانت WeRide تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تُقدّر بـ 5 مليارات دولار، لكن هذه الخطوة تأجلت لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعمل WeRide أيضًا على تطوير تقنيات القيادة الذاتية المُستخدمة في الحافلات الصغيرة ومعدات النقل التجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية أوبر لتعزيز موقعها كمركز عالمي لتشغيل المركبات الذاتية القيادة منذ عام 2020.

وتضم شبكة شركائها شركات مثل Cruise و Waymo و Motional و Avride، بالإضافة إلى مشغلين لخدمات التوصيل، مثل Serve و Cartken و Nuro.