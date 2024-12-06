آبل تطلق مزايا صحة السمع في سماعات AirPods Pro 2 في الإمارات

أعلنت شركة آبل أن تحديث iOS 18.2 القادم سيوفر مزايا صحة السمع الجديدة في سماعات AirPods Pro 2 للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح مزايا صحة السمع الجديدة في سماعات AirPods Pro 2 للمستخدمين إمكانية إجراء اختبار منزلي للسمع في غضون خمس دقائق فقط من أجل تقييم الحالة السمعية، ويعتمد الاختبار على استجابة المستخدم لسلسلة من النغمات المختلفة في التردد ومستوى الصوت، من خلال التفاعل عبر شاشة هواتف آيفون.

وعند الانتهاء من الاختبار، تُقدّم النتائج في ملف سمع شخصي مع تصنيف مستوى فقدان السمع إن كان موجودًا، وتقديم توصيات للخطوات التالية، أو استخدام النتائج في تحسين تجربة الاستماع، ومنها تحسين وضوح الصوت في المكالمات الهاتفية وعند الاستماع إلى المحتوى عبر السماعات. وتُخزن النتائج تلقائيًا في أجهزة آبل في تطبيق الصحة الذي يتيح إمكانية مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية عند الحاجة إلى ذلك.

وستتيح آبل ميزة اختبار السمع عبر سماعات AirPods Pro 2 وهواتف آيفون في دولٍ أخرى، مثل قبرص والتشيك وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ ورومانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وكانت هذه الميزة قد أُطلقت أول مرة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في أواخر أكتوبر الماضي.

ومن المزايا الأخرى أيضًا إمكانية استخدام سماعات AirPods Pro 2 “كوسيلة مساعدة للسمع بمستوى طبي”، وهي ميزة تعتمد على برمجيات خاصة مصممة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون ضعف السمع بدرجة خفيفة إلى متوسطة.

وتعمل تلك الميزة على إجراء تعديلات مُخصصة للسمع وتعزيز الأصوات المحيطة في الوقت الفعلي لتحسين القدرة على السمع، وذلك بعد إجراء اختبار السمع المنزلي السريع. وتُعد تلك الميزة فريدة من نوعها، وهي حاصلة على موافقة الجهات المعنية، ومنها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتعتمد كافة مزايا صحة السمع في سماعات AirPods Pro 2 على تحديث 7B19 فما أحدث، وهو تحديث تلقائي للسماعات يُثبّت تلقائيًا عندما تكون السماعات في وضع الشحن، وضمن نطاق اتصال البلوتوث مع أي من أجهزة آبل المتصلة بالإنترنت.

وأصدرت آبل اليوم النسخة التجريبية النهائية لتحديث iOS 18.2، ومن المتوقع أن يكون التحديث متاحًا بنحو نهائي خلال الأسبوع المقبل، ليتيح المزايا الجديدة للمستخدمين.