الذكاء الاصطناعي في ساحة الحرب.. OpenAI تسعى إلى مواجهة الطائرات المُسيّرة

أعلنت OpenAI، التي تطوّر روبوت ChatGPT الشهير، شراكة مع شركة Anduril Industries الناشئة في مجال الدفاعات العسكرية لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الأمريكية ضد الهجمات الجوية بالطائرات المُسيّرة.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركتين يوم الأربعاء، فسوف تُدمج نماذج OpenAI، ومنها GPT-4o و o1، في أنظمة Anduril وبرمجياتها لتحسين كفاءة الدفاعات العسكرية.

وتأتي هذه الصفقة بعد أقل من عام من تخفيف OpenAI سياساتها بشأن استخدام تقنياتها في الأغراض العسكرية. وما زالت سياسات الشركة تمنع استخدام نماذجها لتطوير الأسلحة أو استخدامها، لكنها ألغت في يناير الماضي بندًا كان يحظر صراحةً إدماج تقنياتها في التطبيقات “العسكرية والحربية”.

وفي ذلك الوقت، أعلنت الشركة أنها تعمل بالفعل مع وكالة DARPA لتطوير أدوات للأمن السيبراني. وفي أكتوبر الماضي، عيّنت الشركة مسؤول أمن سابقًا من شركة Palantir المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وتقديم الحلول الاستخباراتية، وسط تقارير تشير إلى تسويقه منتجاتها للجيش الأمريكي ومجتمع الأمن القومي.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أوضح متحدث باسم OpenAI أن الاتفاقية تتوافق مع سياسات الشركة؛ لأنها تركز على أنظمة دفاعية ضد الطائرات المُسيّرة، مؤكدًا أن الشراكة لا تشمل استخدامات أخرى.

وتهدف تلك الشراكة إلى تحسين تقنيات Anduril في الكشف عن الطائرات المُسيّرة وإسقاطها، خاصةً تلك التي تهدد القوات الأمريكية وحلفاءها.

يذكر أن البنتاغون يعتمد بالفعل على نظام Roadrunner لاعتراض الطائرات المُسيّرة الذي تنتجه شركة Anduril، والذي صُمم لمواجهة التهديد المتزايد من الطائرات الصغيرة في ساحات القتال العالمية. كما توفر الشركة أبراج مراقبة، وأجهزة تشويش على الاتصالات، وطائرات عسكرية مُسيّرة، وغواصات ذاتية القيادة ضمن مشاريعها الدفاعية المتنوعة.

وقد طُرحت الشراكة بزعم حماية أفراد الجيش الأمريكي ومواجهة تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Anduril، برايان شيمف، في بيانٍ رسمي: “ستتيح لنا شراكتنا مع OpenAI الاستفادة من خبراتهم العالمية في الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الملحة في قدرات الدفاع الجوي على مستوى العالم. نحن ملتزمون معًا بتطوير حلول مسؤولة تمكن المُشغلين العسكريين والاستخباراتيين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في المواقف الحرجة”.

يذكر أن شركة Anduril أُسست على يد بالمر لاكي، مُبتكر نظارة Oculus Rift للواقع الافتراضي، التي كانت الأساس لسلسلة نظارات ميتا Quest التي تهيمن حاليًا على سوق الواقع الافتراضي والمعزز. وقد غادر لاكي شركة ميتا في عام 2017، ليؤسس شركته الخاصة.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان قائلًا: “نحن نبني الذكاء الاصطناعي لنخدم أكبر عدد ممكن من الناس، وندعم الجهود الأمريكية لضمان أن تحترم التكنولوجيا القيم الديمقراطية. إن شراكتنا مع Anduril ستساعد في ضمان أن تقنيات OpenAI تحمي أفراد الجيش الأمريكي، وتسهم في تعزيز فهم مجتمع الأمن القومي هذه التكنولوجيا واستخدامها بمسؤولية للحفاظ على سلامة المواطنين وحريتهم”.