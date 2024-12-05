يُعد هاتف Red Magic 10 Pro الجديد من شركة نوبيا إضافة قوية إلى سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، فهو يجمع بين الأداء الفائق القوة، والتصميم المميز، والمزايا المخصصة لتعزيز تجربة اللعب.

حسّنت نوبيا هاتفها الجديد مقارنةً بالطراز السابق بإضافة معالج جديد يَعِد بتحسين الأداء بنحو كبير، كما زادت سعة البطارية للسماح للمستخدمين بالتمتع بجلسات لعب طويلة، مع تحسين نظام التبريد وسرعة الشحن، وكل هذه الترقيات تجعل هاتف Red Magic 10 Pro الجديد من أبرز هواتف الألعاب المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف الألعاب Red Magic 10 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يتميز Red Magic 10 Pro بتصميم عصري يشبه تصميم الطراز السابق مع إضاءة RGB في الجهة الخلفية تضيف لمسة جمالية مميزة. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، والفضي.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فهي من نوع AMOLED وتأتي بمقاس قدره 6.85 بوصات، وتوفر ألوانًا واضحة وتباينًا عميقًا، مما يجعلها مثالية للألعاب. وتمتاز الشاشة بدقة قدرها 1216 × 2688 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 400 بكسل لكل بوصة. وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، مما يوفر تجربة بصرية فائقة السلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشة الهاتف تقنية التعتيم PWM لتقليل وميض الشاشة؛ مما يريح العينين خلال الاستخدام المطول.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف الألعاب Red Magic 10 Pro الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر الذي يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 45%، وزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 40% مقارنة بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الذي يعمل به الطراز السابق.

يحتوي الهاتف على وحدة معالجة الرسوميات Adreno 830، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية تتراوح بين 12 و 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى واحد تيرابايت من نوع UFS 4.0 PRO.

كما يأتي الهاتف مزودًا بشريحة الألعاب المطورة ذاتيًا Red Core R3 التي تدعم تشغيل الألعاب بدقة قدرها 2K بمعدل إطارات قدره 120 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بنظام التبريد، تُعد سلسلة هواتف Red Magic 10 Pro الجديدة الأولى التي تستخدم تقنية (التبريد بمعدن سائل مركب) بدرجة توصيل حرارية فائقة أعلى بمقدار يبلغ 13 مرة من المواد التقليدية. ويحتوي Red Magic 10 Pro على مروحة تبريد جديدة تُسمى (Hot Wheels) تمتاز بسرعة دوران تصل إلى 23 ألف دورة في الدقيقة، مع زيادة في مساحة غرفة التبريد، ويساعد نظام التبريد المتقدم المضمن في الهاتف الجديد في التخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة، والحفاظ على الأداء السريع والسلس في جلسات اللعب الطويلة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Red Magic 10 Pro على بطارية تبلغ سعتها 7050 ميلي أمبير في الساعة، وهي من أكبر البطاريات المتوفرة في الهواتف الذكية، وهي مصممة لتلبية احتياجات اللاعبين الذين يقضون ساعات طويلة في اللعب. وبفضل هذه البطارية يمكن للهاتف توفير ما يصل إلى 14 ساعة من اللعب المتواصل.

يأتي الهاتف في صندوق مع شاحن بقدرة 80 واطًا لكنه يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واطٍ، ويمكن شحن البطارية بالكامل في مدة قدرها 35 دقيقة فقط.

الكاميرا:

يضم Red Magic 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية عدسة واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، تضم مستشعر OmniVision OV50E40 وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل وهي مخفية تحت الشاشة، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

المزايا الإضافية:

يأتي هذا الهاتف مزودًا بأزرار مادية مخصصة للألعاب؛ مما يتيح تفاعلًا سريعًا ودقيقًا في أثناء اللعب. ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي 7، كما يتضمن مكبرات صوت استريو، ومقبس لسماعات الرأس بمقاس يبلغ 3.5 ملم.

السعر:

يُباع هاتف Red Magic 10 Pro بسعر يبدأ من 849 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتف Red Magic 10 Pro:

Red Magic 10 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.85 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. الألوان الأسود، والرمادي، والفضي، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم Redmagic OS 10. الوزن 229 جرامًا. السعر يبدأ من 849 دولارًا.