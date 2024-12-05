تسريبات.. آبل تُحسّن شاشات هواتف آيفون 17 برو القادمة

أفادت تسريبات جديدة بأن شركة آبل تسعى إلى تطوير الشاشات في هواتف آيفون 17 برو القادمة، لتحسين جودة المحتوى المعروض فيها مع تقليل استنزافها البطارية.

وإذا صحت تلك التسريبات، فقد تتخلى آبل عن تقنية LTPO الحالية في هواتف آيفون برو، لتعتمد على تقنية أخرى تُعرف باسم (Low-Dielectric TEE)، التي تضيف لوحة من نوع خاص أسفل شاشات OLED، مما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنحو ملحوظ.

ويقال إن التقنية الجديدة “تعزز كفاءة البطارية، وتزيد متانة الشاشة، وتحسن الأداء العام مقارنةً بالتقنيات الحالية”.

وإلى جانب هذه التقنية الجديدة، تشير شائعات أخرى إلى أن إصدارات آيفون 17 برو ستشهد ترقيات أخرى، مثل تصغير حجم الجزء المُخصص للجزيرة التفاعلية في الشاشة، مع ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 24 ميجابكسل، إضافةً إلى معالج A19 Pro بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر.

وفي تطور لافت، أفاد المحلل الشهير مينغ تشي كو بأن آبل قد تبدأ باستخدام رقاقات الواي فاي والبلوتوث الخاصة بها في سلسلة آيفون 17 في عام 2025 لأول مرة، وستعتمد على شركة TSMC التايوانية لتصنيع هذه الرقاقات.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن آبل لن تعود لاستخدام الهيكل المصنوع من الألمنيوم في إصدارات آيفون 17 برو، وستستمر بالاعتماد على التيتانيوم لتعزيز المتانة وخفة الوزن.

وذكرت تقارير أخرى أن آبل قد تبدأ أيضًا إضافة بعض المزايا المتطورة لشاشات هواتف آيفون الأساسية، مثل دعم معدل التحديث المتغير حتى 120 هرتزًا، كما هو الحال في إصدارات برو.