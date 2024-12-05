بمزايا أمنية متقدمة.. سامسونج تكشف رسميًا عن تحديث One UI 7

أطلقت شركة سامسونج تحديثها الجديد One UI 7 بنسخة تجريبية، ويركز هذا التحديث بنحو كبير على تعزيز الأمان والخصوصية، وهو ما يُعد أمرًا ضروريًا في الآونة الحالية مع تزايد التهديدات الرقمية.

ومن أبرز التحسينات في التحديث الجديد التكامل المُوسّع مع بروتوكول الأمان Knox Matrix، الذي بدأ استخدامه في هواتف سامسونج عام 2023. ويعمل هذا النظام على مراقبة الأجهزة المتصلة، مع تقديم لوحة تحكم تعرض حالة الأمان لجميع الأجهزة الذكية المتصلة، مثل هواتف جالاكسي والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وحتى الأجهزة المنزلية.

وتعرض لوحة التحكم حالة كل جهاز بلون مميز؛ إذ يعني اللون الأخضر مثلًا أن الجهاز مُحدّث ولا يوجد أي تهديدات، كما يوفر بروتوكول Knox Matrix توصيات عملية في حالة اكتشاف أي أخطار.

وأضافت سامسونج في تحديث One UI 7 مزايا لتحسين أمان استعادة البيانات السحابية عبر خاصية Enhanced Data Protection، التي تضمن تزامن الأجهزة المتصلة بنحو آمن، وتساعد في وضع خطط احتياطية لحماية البيانات، وأصبح بالإمكان تسجيل الدخول إلى جهاز جديد باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بالجهاز السابق.

ويقدّم التحديث الجديد خيارًا لإنشاء مفاتيح المرور (Passkeys) لتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، مع توفير أدوات تحكم جديدة في الاتصالات الشبكية.

ويمكن للمستخدمين الآن تعطيل شبكات الجيل الثاني 2G غير الآمنة، ومنع الأجهزة من الاتصال التلقائي بالشبكات غير الموثوقة.

ويشمل التحديث أيضًا مزايا لحماية الرسائل النصية والصور، إذ يمكن للمستخدمين إزالة بيانات الموقع الجغرافي من الصور، وحظر الروابط في الرسائل النصية، ومنع تنزيل المرفقات تلقائيًا، كما يمكن تعطيل اتصالات USB لتعزيز الأمان، إذ يبقى المنفذ فعالًا للشحن فقط.

وأضافت سامسونج ميزة Identity Check، التي تطلب من المستخدمين إثبات هويتهم إذا كُشف رمز PIN الخاص بهم، وتأتي هذه الميزة كإضافة إلى خيار قفل الأجهزة من بُعد.

وإلى جانب مزايا الأمان، تقدم واجهة One UI 7 تصميمًا أبسط، وتطبيق كاميرا بتصميم جديد، وسيتضمن الإصدار النهائى ميزة جديدة تُسمى Now Bar، التي تعد سامسونج من خلالها بتحسين تجربة شاشة القفل، لكنها لم تُضمّن في النسخة التجريبية الحالية.

ويهدف شريط Now Bar إلى تقليل الفوضى في شاشة القفل، ويحتوي الشريط على معلومات من تطبيقات النظام، مما يوفر وصولًا سريعًا إلى الإشعارات والأنشطة الأكثر أهمية مباشرةً من شاشة القفل، وهذه الإضافة تعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى فتح قفل هواتفهم بنحو متكرر للوصول إلى الوظائف الرئيسية.

وركّزت سامسونج أيضًا على القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي، ومنها أدوات المساعدة في الكتابة التي تُسهِّل صياغة النصوص وتنسيقها، كما يمكن للمساعد الذكي تلخيص النصوص، وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، وتحويل الملاحظات إلى نقاط موجزة وشاملة، بالإضافة إلى ميزة تفريغ المكالمات، مثل هواتف جوجل بكسل.

وبدأت سامسونج إتاحة النسخة التجريبية لسلسلة هواتف جالاكسي S24 في عدة دول، ومن المتوقع إصدار النسخة النهائية من One UI 7 في الربع الأول من عام 2025.