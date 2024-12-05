أبرز 5 مزايا جديدة ستصل إلى هواتف آيفون هذا الشهر

iOS 18.2 هو التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل هواتف آيفون، ومن المُتوقع أن تطرح آبل الإصدار النهائي منه لجميع مستخدمي آيفون قريبًا، قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري.

يتضمن تحديث iOS 18.2 مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) الحصرية لهواتف آيفون 15 برو وسلسلة آيفون 16، كما يتضمن مجموعة من المزايا الأخرى التي ستصل إلى جميع هواتف آيفون المتوافقة.

وفي هذا المقال سنذكر 5 من أبرز تلك المزايا التي ستصل إلى جميع هواتف آيفون المتوافقة في هذا الشهر:

1- إمكانية تغيير التطبيقات الافتراضية:

للمرة الأولى، سيسمح لك نظام التشغيل iOS 18.2 بعدم استخدام تطبيقات آبل الافتراضية مثل: تطبيق الهاتف، وتطبيق الرسائل، واستخدام تطبيقات تابعة للجهات الخارجية بدلًا منها.

في الوقت الحالي يمكن لمستخدمي هواتف آيفون استخدام تطبيقات تابعة للجهات الخارجية لمتصفح الويب والبريد الإلكتروني بدلًا من استخدام متصفح سفاري، وتطبيق Mail المدمج في هواتف آيفون، ولكن مع تحديث iOS 18.2 تقدم آبل المزيد من الخيارات.

وبعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.2، يمكنك الوصول إلى قائمة التطبيقات الافتراضية الجديدة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ( Settings )، ثم اختر التطبيقات ( Apps ). انقر فوق خيار التطبيقات الافتراضية ( Default Apps )، ثم يمكنك اختيار التطبيقات التي تريدها غير تطبيقات آبل الافتراضية للبريد الإلكتروني والرسائل والمكالمات والمتصفح وكلمات المرور وغير ذلك.

2- إمكانية مشاركة موقع جهاز AirTag مع شخص آخر:

إذا كنت تستخدم جهاز AirTag، فسيسمح لك iOS 18.2 بمشاركة موقعه مؤقتًا مع شركة طيران أو شخص موثوق به. بهذه الطريقة، إذا أضعت أمتعتك، يمكنك طلب المساعدة من أشخاص ليسوا في جهات الاتصال للعثور عليها.

بعد التحديث إلى iOS 18.2، سيتوفر في تطبيق Find My المدمج في هواتف آيفون خيار جديد يُسمى (مشاركة موقع العنصر) Share Item Location. سيؤدي استخدامه إلى إنشاء رابط قابل للمشاركة يوضح موقع الجهاز. وستتمكن من معرفة عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الرابط القابل للمشاركة، ويمكنك طلب المساعدة من عدة أشخاص، وإلغاء مشاركة موقع AirTag الخاص بك في أي وقت. وستنتهي صلاحية الرابط تلقائيًا بمجرد العثور على جهازك أو بعد أسبوع إذا لم تجده.

3- إضافة شريط التحكم في مستوى الصوت إلى شاشة القفل:

يقدم iOS 18.2 مزية جديدة تتيح لك إضافة شريط التحكم في مستوى الصوت إلى شاشة القفل، ويتيح لك هذا ضبط مستوى صوت ما تستمع إليه مباشرة من شاشة القفل ودون الضغط على أزرار التحكم في مستوى الصوت المادية.

بعد التحديث إلى iOS 18.2، يمكنك إضافة شريط التحكم في مستوى الصوت إلى شاشة القفل باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات ( Settings )، ثم اختر إمكانية الوصول ( Accessibility ). انقر فوق خيار الصوت والمرئيات ( Audio and Visual ). فعّل خيار إظهار شريط التحكم في مستوى الصوت دائمًا ( Always Show Volume Control ).

4- طريقة جديدة لتنظيم بريدك الإلكتروني:

إذا كنت تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي Mail التابع لشركة آبل، فستلاحظ تغير تصميمه بعد التحديث إلى نظام التشغيل iOS 18.2، كما سيفرز التطبيق رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى واحدة من أربع فئات، هي:

الأساسية (Primary): تتضمن الرسائل المهمة.

المعاملات (Transactions): تتضمن الرسائل الخاصة بطلباتك، مثل: إشعارات الشحن والتسليم، وتكون مجمعة حسب المرسل.

التحديثات (Updates): تتضمن النشرات الإخبارية والتنبيهات من التطبيقات التي تمتلك حسابًا فيها.

العروض الترويجية (Promotions): تتضمن رسائل ترويجية من شركات مختلفة.

يمكنك تعرّف المزيد عن التغييرات القادمة إلى تطبيق البريد الإلكتروني عبر تحديث iOS 18.2 في مقال: “ما الجديد في تطبيق البريد في تحديث iOS 18.2؟“.

5- مزية جديدة لتحديد الحد الأقصى لمستوى صوت الوسائط:

يقدم نظام التشغيل iOS 18.2 لمستخدمي هواتف آيفون مزية جديدة تسمى (حد الصوت) Volume Limit تتيح لك تحديد مستوى صوت مكبر الصوت المدمج في هاتف آيفون، وبهذه الطريقة، لن تتمكن من رفع مستوى صوته بنحو مفرط عن طريق الخطأ.

ووفقًا لشركة آبل، تؤثر مزية حد الصوت على مستوى صوت الوسائط مثل: الأغاني ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى. وعند تشغيلها، لا تؤثر في مستوى صوت مكالمات FaceTime أو نغمة الرنين، أو التنبيهات أو الأصوات الأخرى.

لتشغيل مزية حد الصوت اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات ( Settings )، ثم اختر الأصوات واللمس ( Sounds & Haptics ). مرر إلى الأسفل، واختر حد الصوت ( Volume Limit ). فعّل خيار حد الصوت ( Volume Limit ) وحدد الحد الأقصى من 20% و 90%.