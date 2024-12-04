ChatGPT يتجاوز 300 مليون مستخدم نشِط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أن عدد مستخدمي روبوت الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” قد تجاوز 300 مليون مستخدم نشِط أسبوعيًا.

وجاء الإعلان خلال قمة DealBook التي نظمتها صحيفة “نيويورك تايمز”، ليؤكد النمو السريع للخدمة، إذ كانت قد بلغت 200 مليون مستخدم نشِط أسبوعيًا في شهر أغسطس الماضي.

وقال ألتمان: “منتجنا شهد توسعًا كبيرًا، الآن لدينا أكثر من 300 مليون مستخدم نشِط أسبوعيًا، ويرسل المستخدمون أكثر من مليار رسالة يوميًا عبر ChatGPT”.

ومنذ إطلاقه في عام 2022، حقق ChatGPT نموًا هائلًا مع إضافة المزيد من المزايا، ومنها محرك البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات ونتائج من الإنترنت، وواجهة “Canvas” الجديدة التي تسهّل تعديل الأكواد التي يكتبها الروبوت، بالإضافة إلى تحديثات النماذج التي يعتمد عليها الروبوت، وإطلاق نماذج جديدة.

وأعلنت شركة آبل في وقتٍ سابق إدماج ChatGPT مباشرةً في مساعدها الشخصي “سيري” كجزء من تحديث iOS 18.2، الذي أصبح متاحًا حاليًا بنسخة تجريبية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإدماج في زيادة عدد مستخدمي الروبوت بنحو كبير.

وتسعى شركة OpenAI إلى تحقيق قفزة كبيرة في عدد مستخدميها، مستهدفةً الوصول إلى مليار مستخدم خلال عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية حديثًا في تقرير أخير.

وخلال مشاركته في مؤتمر DealBook، نفى ألتمان التقارير التي تفيد بأن الشركة طلبت من المستثمرين عدم الاستثمار في شركات منافسة. ومع ذلك، أوضح ألتمان أن المستثمرين الذين يقررون الاستثمار في شركات منافسة لن يتمتعوا بحقوق الوصول إلى المعلومات الحساسة الخاصة بـ OpenAI، مثل خارطة الطريق والمواد الداخلية الأخرى.