مقارنة بين هاتفي Red Magic 10 Pro و Red Magic 9 Pro

تُعد سلسلة هواتف Red Magic من Nubia خيارًا متميزًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو، فهي تقدم أداءً قويًا وتجربة لعب متقدمة. ومع إطلاق هاتف Red Magic 10 Pro الأحدث في السلسلة، يتساءل العديد من المستخدمين عن الفرق بينه وبين سابقه Red Magic 9 Pro، وهل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين الهاتفين لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتفا Red Magic 9 Pro و Red Magic 10 Pro بتصاميم عصرية ومميزة ومتقاربة جدًا، ويتميز كلا الهاتفين بهيكل كبير وثقيل الوزن؛ إذ يبلغ سُمك كل هاتف 8.9 ملم، ويزن كل واحد 229 جرامًا.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف Red Magic 9 Pro شاشة من نوع (AMOLED)، تمتاز بدقة قدرها 1116 × 2480 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1600 شمعة في المتر المربع. ويبلغ قياس شاشة هذا الهاتف 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما هاتف Red Magic 10 Pro فيضم شاشة AMOLED ذات حافات نحيفة ويبلغ مقاسها 6.85 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1216 × 2688 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Red Magic 9 Pro بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

زوّدت شركة Nubia هذا الهاتف بنظام التبريد المحسّن (ICE 13) الذي يمكنه خفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 25 درجة مئوية، ويتميز بطبقة من الجرافين في الجهة السفلية من الشاشة، بالإضافة إلى قناة تهوية كبيرة تساعد في تدفق الهواء.

وتدور المروحة الموجودة داخل الجهاز بسرعة تبلغ 22 ألف دورة في الدقيقة، وتتميز بتوصيل حراري محسّن بنسبة قدرها 30%.

تضمن هذه المزايا الأداء القوي والسريع والسلس عند اللعب بألعاب الفيديو، كما أن نظام التبريد يمنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء جلسات اللعب الطويلة، وهذا بدوره يحسّن تجربة اللعب.

يأخذ Red Magic 10 Pro الأداء إلى مستوى جديد تمامًا مع معالج Snapdragon 8 Elite الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، الذي يتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 45%، وزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 40% مقارنة بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الذي يعمل به الطراز السابق.

وفيما يتعلق بنظام التبريد، تُعد سلسلة Red Magic 10 Pro الجديدة الأولى التي تستخدم تقنية (التبريد بمعدن سائل مركب) بدرجة توصيل حرارية فائقة أعلى بمقدار يبلغ 13 مرة من المواد التقليدية. ويحتوي Red Magic 10 Pro على مروحة تبريد جديدة تُسمى (Hot Wheels) تمتاز بسرعة دوران تصل إلى 23 ألف دورة في الدقيقة، مع زيادة في مساحة غرفة التبريد، ويساعد نظام التبريد المتقدم المضمن في الهاتف الجديد في التخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة، والحفاظ على الأداء السريع والسلس في جلسات اللعب الطويلة.

الكاميرا:

يضم هاتفا Red Magic 9 Pro و Red Magic 10 Pro كاميرات متطابقة في المواصفات؛ إذ يضم كلا الهاتفين كاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية عدسة واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

وأما الكاميرات الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل في كلا الهاتفين، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

البطارية والشحن:

يحتوي Red Magic 9 Pro على بطارية تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 88 واطًا.

وأما Red Magic 10 Pro فقد حصل على ترقية في سعة البطارية وسرعة الشحن، إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7050 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط.

السعر:

يُباع هاتف Red Magic 9 Pro بسعر يبدأ من 695 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والفضي، وأما هاتف Red Magic 10 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 849 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والفضي، والأبيض.

المواصفات الكاملة لهاتف Red Magic 9 Pro و Red Magic 10 Pro:

Red Magic 9 Pro Red Magic 10 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.85 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. الألوان الأسود ، والفضي، والرمادي. الأسود، والرمادي، والفضي، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Redmagic OS 9. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم Redmagic OS 10. الوزن 229 جرامًا. 229 جرامًا. السعر يبدأ من 695 دولارًا . يبدأ من 849 دولارًا.