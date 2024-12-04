لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي الجديد Yoga Pad Pro AI

أعلنت شركة لينوفو الصينية إطلاق جهازها اللوحي الجديد Yoga Pad Pro AI، وهو جهاز يجمع بين الأداء العالي والمزايا المُخصصة للإنتاجية والترفيه، بالإضافة إلى المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتميز الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 العالي الأداء من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل مُخصص معتمد على نظام أندرويد، ويتضمن مزايا ذكاء اصطناعي مختلفة، مثل ميزة مشابهة لميزة البحث “Circle to Search” من جوجل، ومساعد ذكاء اصطناعي قادر على تلخيص المستندات، وإنشاء الصور، ومزايا ذكية أخرى.

ويأتي جهاز Yoga Pad Pro AI مزودًا بشاشة يُطلق عليها اسم PureSight Pro قياسها 12.7 إنشًا بدقة قدرها 2944×1840 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 900 شمعة، وتغطية الطيف اللوني DCI-P3، ودعم تقنية Dolby Vision.

ويدعم الجهاز استخدام لوحة مفاتيح خاصة بالإضافة إلى القلم الذكي من لينوفو، الذي يقدم تجربة كتابة تُضاهي الكتابة على الورق باستخدام القلم التقليدي، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويتضمن الجهاز بطارية سعتها 10,200 ميلي أمبير، قادرة على تشغيل الفيديو بنحو متواصل لمدة تصل إلى 15 ساعة، ويدعم الجهاز الشحن السريع بقوة قدرها 68 واطًا، إذ يمكن شحن الجهاز حتى 80% خلال 45 دقيقة فقط، كما يدعم الجهاز تشغيل تطبيقات مكتبية، مثل Xmind و WPS Office لتقديم تجربة قريبة من استخدام الحاسوب الشخصي.

ويضم جهاز Yoga Pad Pro AI نظامًا صوتيًا مكونًا من 6 مكبرات صوت طوّرتها شركة الصوتيات المتخصصة Harman Kardon، مع دعم تقنية Dolby Atmos، ويضم الجهاز أيضًا كاميرتين خلفيتين وتصميمًا أنيقًا يلائم الاستخدامات اليومية.

ويتوفر جهاز Yoga Pad Pro AI حاليًا في الصين بسعر يبلغ 660 دولارًا أمريكيًا، كما توفر لينوفو نسخة غير مزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي ودون القلم ولوحة المفاتيح، بسعر مٌخفّض قدره 450 دولارًا أمريكيًا.