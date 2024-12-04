جوجل تطلق نموذج Veo لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للشركات

أعلنت شركة جوجل إتاحة نموذج Veo الجديد لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للشركات، لإدماجه في عمليات إنتاج المحتوى، بالإضافة إلى نموذج Imagen 3 لتوليد الصور، وذلك في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الرسمي.

ويأتي هذا الإطلاق بعد الكشف الأولي عن النموذج في مايو الماضي، وبعد تقديم شركة OpenAI نموذجها المنافس Sora، لكن جوجل تفوقت الآن بإطلاق نموذج Veo أولًا عبر منصة Vertex AI، في حين ما زال نموذج Sora قيد التطوير.

ويمكن لنموذج Veo إنشاء مقاطع فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا وبأنماط بصرية وسينمائية متنوعة باستخدام أوامر نصية أو صور.

وعند إعلان النموذج في وقتٍ سابق من العام، كانت المقاطع المُنتجة تتجاوز مدتها دقيقة واحدة تقريبًا، لكن جوجل لم تحدد قيودًا لطول الفيديو في الإصدار التجريبي، وأظهرت مقاطع جديدة كشفت عنها جوجل نتائج يصعب تمييزها عن مقاطع الفيديو الحقيقية.

ومن الأمثلة البارزة، مقطع فيديو لكلب يعرض تفاصيل دقيقة، إذ ظلت أنماط الفرو والياقة متسقة في أثناء حركته، مما يعكس قوة النموذج في إنتاج مقاطع ذات جودة عالية.

وبالإضافة إلى Veo، ستتيح جوجل الإصدار الأحدث من نموذج Imagen 3 لتحويل النصوص إلى صور لكافة عملاء خدمات جوجل السحابية Google Cloud عبر منصة Vertex بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد إطلاقه الأولي في الولايات المتحدة عبر المنصة التجريبية AI Test Kitchen في أغسطس الماضي.

وستوفر جوجل مزايا جديدة مثل تحرير الصور استنادًا إلى الأوامر النصية، وإضافة الشعارات أو العناصر الخاصة بالمستخدم إلى الصور المنتجة.

ولا يخلو نموذج Veo من العيوب مع قدراته المتطورة، مثل عيوب الإضاءة التي تظهر في مقاطع الفيديو، كما حدث في أحد المقاطع التجريبية، إذ كان الضوء يخترق يد أحد الأشخاص بطريقة غير طبيعية.

ومع ذلك، تؤكد جوجل أن Veo و Imagen 3 مزودان بآليات حماية لمنع توليد محتوى ضار أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ضمّنت جوجل تقنية SynthID من DeepMind في كافة المحتويات المنتجة، وهي علامة مائية رقمية غير مرئية تهدف إلى تقليل خطر المعلومات المضللة، وتمييز المحتوى بكونه موّلدًا أو مُعدّلًا بالذكاء الاصطناعي.

ومع إطلاق Veo، تجد OpenAI نفسها متأخرة، إذ لم تحقق بعدُ وعدها بإطلاق نموذج Sora قبل نهاية عام 2024. ومع تزايد استخدام المحتوى الذي يُولّد بالذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية، تشير بيانات جوجل إلى أن 86% من المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي قد حققت زيادة في الإيرادات، مما يضع الشركات أمام حافز كبير لتبني تقنيات جوجل دون انتظار منافسيها.

وعرضت جوجل نموذجًا لمقطع فيديو دعائي لشركة السياحة والسفر Agoda، وظّفت فيه نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Veo و Imagen 3.