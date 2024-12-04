المواصفات المُتوقعة لكاميرات هواتف Galaxy S25 القادمة

تتميز سلسلة هواتف Galaxy S من سامسونج دائمًا بالتصوير الاحترافي، وغالبًا تُصنف أحدث إصدارات هذه السلسلة ضمن أفضل الهواتف المناسبة للتصوير الفوتوغرافي. فإذا كنت من محبي التصوير بالهواتف الذكية، قد تكون مهتمًا بمعرفة مواصفات الكاميرات في سلسلة Galaxy S25 القادمة من سامسونج.

تُشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستعلن سلسلة Galaxy S25 في تاريخ 22 من يناير 2025، وهناك تسريبات أخرى كشفت عن مواصفات الكاميرات المُتوقعة لهواتف هذه السلسلة، وسنذكر فيما يلي هذه المواصفات:

المواصفات المُتوقعة لكاميرات هاتف Galaxy S25:

الكاميرا الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/1.8.

الكاميرا الفائقة الاتساع: تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.2، ومجال الرؤية بزاوية تبلغ 120 درجة.

الكاميرا المقربة: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 3x.

الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 12 ميجابكسل وفتحة العدسة تبلغ f/2.2.

تشير هذه المواصفات إلى أن دقة الكاميرات ستظل كما هي مقارنة بالطراز الحالي، لكن من المُتوقع أن يحصل نظام الكاميرا على تحسينات أخرى كالمستشعرات الجديدة.

المواصفات المُتوقعة لكاميرات هاتف Galaxy S25 Plus:

من المُتوقع أن تأتي كاميرات هاتف Galaxy S25 Plus القادم بالمواصفات التالية:

الكاميرا الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/1.8.

الكاميرا الفائقة الاتساع: تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.2، ومجال الرؤية يبلغ 120 درجة.

الكاميرا المقربة: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 3x.

الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.2.

تُشير هذه الأرقام إلى أن دقة كاميرات هاتف Galaxy S25 Plus ستتطابق مع دقة الكاميرات في Galaxy S24 Plus، لكن من المُتوقع تغيير أحجام المستشعرات لتحسين جودة التصوير.

المواصفات المُتوقعة لكاميرات هاتف Galaxy S25 Ultra:

قد لا يحصل الطراز الأساسي وإصدار Plus على ترقيات كبيرة في مواصفات الكاميرات، لكن يُشاع أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحصل على تحسينات ملحوظة في نظام الكاميرا. فقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الهاتف سيحتوي على كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بدلًا من 12 ميجابكسل في Galaxy S24 Ultra.

ومن المُتوقع أن تأتي كاميرات هذا الهاتف بالمواصفات التالية:

الكاميرا الرئيسية: تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/1.7.

الكاميرا الفائقة الاتساع: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.0.

الكاميرا المقربة (Periscope): تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x.

الكاميرا المقربة الثانية (telephoto): تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة تبلغ f/2.2.