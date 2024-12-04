أمازون تكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Nova

أعلنت شركة أمازون خلال مؤتمرها (AWS re:Invent) إطلاق سلسلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة باسم Nova، وستكون متاحة ضمن منصة الذكاء الاصطناعي Bedrock عبر خدمات أمازون السحابية.

وتشمل السلسلة الحالية ثلاثة نماذج تصفها أمازون بأنها “نماذج فهم”، منها نموذج Nova Micro، وهو نموذج نصي “مُحسّن من ناحية السرعة والتكلفة، ونموذج Nova Lite المتعدد الوسائط الذي يتميز بكونه “منخفض التكلفة” وقادرًا على التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحويلها إلى نصوص، بالإضافة إلى نموذج Nova Pro، وهو نموذج متعدد الوسائط “عالي الكفاءة”.

وتعمل الشركة على تطوير نموذج إضافي يُدعى Nova Premier، وتصفه أمازون بأنه سيكون النموذج “الأكثر كفاءة في معالجة المهام المعقدة”، وتتوقع أمازون إتاحة هذا النموذج بحلول مطلع عام 2025.

وإضافة إلى نماذج الفهم، أعلنت الشركة نماذج مخصصة لإنشاء المحتوى، ومنها نموذج Nova Canvas لتوليد الصور، ونموذج Nova Reel لتوليد الفيديو، وهو يأتي مع مزايا مثل وضع العلامات المائية لضمان “الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي”.

ومن المتوقع أن تطرح أمازون أيضًا نموذجًا لتحويل الصوت إلى صوت آخر، بالإضافة إلى نموذج متعدد الوسائط بنحو كامل، في وقت لاحق من عام 2025.

وأكدت شركة أمازون أن سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Nova قادرة على فهم المحتوى وإنشائه بأكثر من 200 لغة، منها اللغة العربية، بالإضافة إلى لغات أخرى مثل الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية واليابانية والكورية والصينية وغيرها.

وهذه الإمكانيات تجعل نماذج Nova مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات العالمية التي تتطلب معالجة لغوية دقيقة ومتقدمة.

وبالتوازي مع الكشف عن نماذجها الجديدة، أعلنت الشركة خلال مؤتمرها بناء أكبر بنية تحتية مُخصصة للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، باستخدام رقاقاتها Trainium 2، وذلك بالشراكة مع شركة أنثروبيك التي استثمرت فيها أمازون 8 مليارات دولار حتى الآن.

وصرّحت الشركة بأن هذا المشروع سيصبح عند اكتماله “أكبر تجمع حاسوبي للذكاء الاصطناعي في العالم”.

وتسعى أمازون، مثل العديد من الشركات المنافسة، إلى تسريع إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته، إذ تتميز الشركة بقدرتها على الاستفادة من البنية التحتية الكبرى لخدمات AWS السحابية، مما يمنحها ميزة تنافسية، خاصةً مع ثقة العديد من الشركات الكبرى بخدماتها.

وفي تطور لافت، ظهر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل خلال المؤتمر للحديث عن اعتماد شركته على رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة من أمازون.

وتواصل الشركة العمل على نسخة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من المساعد الصوتي “أليكسا”، لكن إطلاقها الذي كان مقررًا في خريف العام الجاري قد تأجّل إلى العام المقبل.