لزيادة الإيرادات.. OpenAI تدرس إدراج الإعلانات في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI أنها تدرس إدراج الإعلانات في روبوت الدردشة الشهير المستند إلى الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأوضحت سارة فراير، المديرة المالية للشركة، أن هذه الخطوة المحتملة تهدف إلى دعم التكاليف التشغيلية، ومن المرجح أن تقتصر على المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية غير المشتركين في الخطط المأجورة.

وأكّدت فراير خلال حديثها مع الصحيفة أنه لا توجد خطط حالية لآلية توظيف الإعلانات، لكنها أشارت إلى أن الشركة ستكون حريصة في اختيار مواقع عرض الإعلانات داخل ChatGPT لضمان تجربة استخدام جيدة.

وأضافت فراير أن لديها، إلى جانب كيفن وايل، مدير المنتجات في OpenAI، خبرة واسعة في مجال الإعلانات؛ إذ انضم وايل إلى OpenAI قادمًا من منصة التواصل الاجتماعي إنستاجرام، مما يجعله ملمًا بكيفية تطبيق إستراتيجيات الإعلانات بفاعلية.

وانضم حديثًا إلى OpenAI شيفاكومار فينكاتارامان، الذي كان يعمل في فريق الإعلانات في محرك البحث الخاص بجوجل، ويُتوقع أن يُسهم في تعزيز جهود الشركة في تحقيق عائدات من الإعلانات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بدأ يميل إلى فكرة إدراج الإعلانات كخيار مستقبلي لتعزيز الإيرادات.

وتعتمد OpenAI حاليًا على تحقيق الأرباح من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تتيح للمطورين استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم، بالإضافة إلى الخطط المأجورة من ChatGPT التي تقدم مزايا مُحسّنة للأفراد والشركات.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يعتمدون على النسخة المجانية، التي توفر عدد طلبات محدودًا لإرسالها إلى النموذج المتقدم GPT-4o قبل التحوّل تلقائيًا إلى النموذج الأبسط GPT-4o Mini.

وفيما يتعلق بمستقبل الإعلانات في ChatGPT، ذكرت فراير أن الشركة تفضل استغلال الفرص الأخرى المتاحة حاليًا لزيادة الإيرادات قبل اتخاذ هذه الخطوة دون استبعاد إمكانية ظهور الإعلانات في المستقبل القريب.