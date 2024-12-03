هونر تكشف عن هاتفي Honor 300 و Honor 300 Pro بكاميرا مميزة

كشفت شركة هونر عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 300، التي تضم ثلاثة إصدارات مختلفة، وهي الإصدار الأساسي، وإصدار برو، بالإضافة إلى إصدار ألترا.

واعتمدت هونر في تصميم هواتفها الجديدة على المناظر الطبيعة، ويتميز هاتف Honor 300 الأساسي بشاشة مستقيمة فائقة النحافة، في حين يأتي إصدار برو بشاشة منحنية من الجانبين. ويتوفر الهاتفان بمجموعة متنوعة من الألوان، منها الأسود والأخضر والأرجواني والرمادي والأبيض.

ويأتي هاتف Honor 300 بشاشة OLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها 2664×1200 بكسل، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، في حين يأتي إصدار برو بشاشة منحنية قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 2700×1224 بكسلًا، وتوفر الشاشتان تقنيات مثل التعتيم بتردد قدره 3840 هرتزًا لتقليل إجهاد العين، وسطوع يصل إلى 4000 شمعة، ودعم طيف واسع من الألوان.

ويعمل هاتف Honor 300 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من الفئة المتوسطة، في حين يأتي إصدار برو بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويضم كلا الهاتفين بطارية بسعة قدرها 5300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ، ويدعم إصدار برو الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 80 واطًا.

وتتميز الهواتف بكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. وفي الجهة الخلفية، يأتي هاتف Honor 300 بكاميرا مزدوجة منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وأما إصدار Pro، فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل البعيدة.

وتؤكد هونر أن الكاميرات قادرة على التقاط “صور بورتريه أنيقة بجودة الكاميرات الاحترافية”، مع محرك ضوئي يعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان إنتاج صور مميزة في كافة ظروف الإضاءة، على حد زعمها.

ويعمل الهاتفان بنظام التشغيل MagicOS 9.0 المستند إلى نظام أندرويد 15، ويدعم الهاتفان شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى شبكات الواي فاي 7.

ويبدأ سعر هاتف Honor 300 من 320 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات الذاكرة العشوائية البالغة 8 جيجابايت والسعة التخزينية البالغة 256 جيجابايت. أما هاتف Honor 300 Pro فيبدأ سعره من 470 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات الذاكرة العشوائية البالغة 12 جيجابايت والسعة التخزينية البالغة 256 جيجابايت، ولم تُعلن هونر بعدُ موعد إطلاق السلسلة في الأسواق العالمية.