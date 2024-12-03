هونر تطلق سماعات EarBuds X8 بمزايا متقدمة

أعلنت شركة هونر إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة EarBuds X8، التي تُعد خيارًا اقتصاديًا يجمع بين السعر المناسب والأداء العالي.

وجاء الكشف عن السماعات بالتزامن مع إعلان سلسلة هواتف Honor 300 التي كشفت عنها هونر حديثًا.

وتتميز سماعات EarBuds X8 بتجربة صوتية استثنائية بفضل استخدام غشاء مدمج مطلي بالتيتانيوم قياسه 10 ملم، مما أهلها للحصول على شهادة “منتج ذهبي للأذن Golden Ear Product” من جمعية صناعة الصوتيات الإلكترونية في الصين، كما أن كل سماعة تزن 3.8 جرامات فقط، مما يوفر راحة مثالية لجلسات الاستماع الطويلة.

وتأتي السماعات بمعيار IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وتقدم البطارية أداءً مميزًا يصل إلى 9 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، ويصل عمر البطارية إلى 40 ساعة مع علبة الشحن. وبفضل ميزة الشحن السريع، يمكن الحصول على 3 ساعات إضافية من الاستخدام بعد شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط.

وتدعم السماعات تقنية Bluetooth 5.3 لضمان اتصال مستقر وسلس، بالإضافة إلى دعم ترميز SBC و AAC للصوتيات العالية الجودة، وتقنية Google Fast Pair للاتصال السريع بالأجهزة.

وتدعم السماعات الاتصال الذكي المزدوج بجهازين، مما يعزز سهولة الاستخدام، وتشمل المزايا المتقدمة الأخرى أدوات تحكم باللمس، وتقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي في أثناء المكالمات.

وتطرح هونر سماعات EarBuds X8 حاليًا في السوق الصينية بسعر يبلغ 40 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سماعات اقتصادية بجودة مقبولة، ومن المقرر طرحها في الأسواق العالمية قريبًا.