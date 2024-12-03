تطبيقات لساعة آبل الذكية تساعد في تعزيز الإنتاجية

لا تقتصر استخدامات ساعة آبل الذكية على متابعة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، بل يمكن استخدامها أيضًا لتحسين الإنتاجية اليومية. إذ تساعدك الساعة في تنظيم وقتك، وإدارة مهامك، وتتبع عاداتك، خاصة إذا كنت ممن يفضلون عدم استخدام الهاتف لتجنب التشتت في أثناء العمل.

تتوفر العديد من تطبيقات الإنتاجية المصممة خصوصًا لمستخدمي ساعة آبل الذكية، سواء كنت ترغب في تتبع مهامك، أو تدوين أفكارك، أو تحسين جودة نومك، أو بناء عادات جديدة، ستجد تطبيقًا يلبي احتياجاتك.

وفيما يلي سنذكر مجموعة من أبرز هذه التطبيقات التي يمكن أن تحول ساعة آبل إلى أداة لتنظيم حياتك اليومية:

1- تطبيق Todoist لتسهيل إدارة المهام:

يتيح تطبيق Todoist إنشاء المهام وإدارتها بسهولة مباشرة من ساعة آبل الذكية؛ مما يُلغي الحاجة إلى استخدام الهاتف. ويقدم هذا التطبيق مزايا متعددة مثل:

إمكانية إنشاء المهام باستخدام الأوامر الصوتية أو لوحة المفاتيح.

تنظيم المهام ضمن مشاريع وتصنيفها.

تعيين تذكيرات ومتابعة التقدم اليومي.

كما يساعدك التطبيق في البقاء منظمًا من خلال عرض المهام القادمة ونسبة إنجازك مباشرة على واجهة الساعة.

2- تطبيق Drafts لتدوين الملاحظات في ساعة آبل:

إذا كنت بحاجة إلى تطبيق لتدوين الملاحظات يمكنك استخدامه مباشرة في ساعة آبل، فإن Drafts هو الخيار المثالي؛ إذ يسمح هذا التطبيق بتدوين أفكارك بسرعة باستخدام الأوامر الصوتية، أو لوحة المفاتيح. ويمكنك مزامنة الملاحظات مع هاتف آيفون وعرض الملاحظات المهمة بسهولة. كما يسمح لك بتنظيم الملاحظات في مجلدات أو عرضها كملاحظات منفصلة.

3- تطبيق Focus لتحسين التركيز:

يُعد تطبيق Focus مثاليًا لمن يرغبون في إتمام المهام بتركيز عالٍ ويعانون مشكلة التشتت في أثناء العمل؛ إذ يساعد التطبيق في تقسيم وقت العمل إلى جلسات تركيز قصيرة تُعرف باسم جلسات التركيز “Focus Sessions”.

وعند البدء بجلسة من جلسات التركيز يمكنك مراقبة الوقت المتبقي منها بسهولة من ساعة آبل، وبين جلسات التركيز يشجعك التطبيق على أخذ أوقات راحة منتظمة للحفاظ على إنتاجيتك.

4- تطبيق AutoSleep لمراقبة النوم لتحسين الإنتاجية:

تطبيق AutoSleep من التطبيقات الشائعة الاستخدام لتتبع النوم، ويقدم تحليلًا دقيقًا لجودة نومك باستخدام بيانات مثل: وقت النوم وجودته، ومعدل ضربات القلب في أثناء النوم. ويعرض الإحصائيات في شكل حلقات تعرف باسم “حلقات النوم”.

يتضمن هذا التطبيق أيضًا مزية تسمى “درجة الاستعداد” تقيس مدى جاهزيتك للعمل في بداية كل يوم بناءً على جودة نومك، كما تقترح أوقات النوم المثالية لتعويض النقص.

5- تطبيق Streaks لتتبع العادات:

إذا كنت ترغب في تتبع عاداتك اليومية التي قد تساعدك في تحسين إنتاجيتك في العمل أو الدراسة، فإن تطبيق Streaks هو الخيار المناسب لك. فهو يسمح لك بتتبع ما يصل إلى 24 عادة يومية أو أسبوعية، وتخصيص المهام بناءً على أيام محددة، مثل: ممارسة الرياضة أو تقليل تناول الوجبات السريعة. كما يعرض المهام المتبقية والتقدم اليومي مباشرة على واجهة ساعة آبل.