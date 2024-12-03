بتصميم فاخر.. هونر تكشف عن هاتف Honor 300 Ultra

أعلنت شركة هونر إطلاق هاتفها الجديد Honor 300 Ultra إلى جانب الإصدار القياسي وإصدار برو من سلسلة Honor 300. ويتميز هذا الهاتف بكونه الإصدار الأغلى ثمنًا في السلسلة، بفضل تصميمه الفاخر وكاميراته المتطورة وأدائه القوي.

ويختلف هاتف Honor 300 Ultra عن الإصدارين الآخرين بتصميمه الراقي، إذ يأتي بجهة خلفية من الجلد الصناعي مكوّنة من 7 طبقات، ومنقوشة بنمط دقيق يمنحها مظهرًا أنيقًا، ويتوفر بلونين، هما الأسود والأبيض.

ويأتي هاتف بشاشة OLED منحنية قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 2700×1224 بكسلًا، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم الشاشة تقنيات متقدمة مثل تعتيم PWM بمعدل قدره 3840 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 4000 شمعة، ودعم عرض مليار لون تقريبًا.

ومثل إصدار برو، يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكامبرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتصف هونر هذه الكاميرا بأنها “الأقوى في تصوير البورتريه”، إذ تدعم تقريبًا بصريًا حتى 3.8 مرات، وتقريبًا رقميًا يصل إلى 100 مرة، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في الإضاءة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 العالي الأداء، مع نظام تبريد فعّال لتبديد الحرارة، ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5300 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ، مما يتيح شحن البطارية حتى 60% خلال 15 دقيقة فقط، وشحنًا كاملًا خلال 35 دقيقة. كما يدعم الهاتف شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة قدرها 80 واطًا.

ويأتي الهاتف بسماعات استيريو مزدوجة، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP55، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G والواي فاي 7.

ويتوفر هاتف Honor 300 Ultra بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي للنسخة ذات الذاكرة العشوائية البالغة 12 جيجابايت والسعة التخزينية البالغة 512 جيجابايت.