إطلاق هاتف الألعاب REDMAGIC 10 Pro في بعض الدول العربية

أعلنت شركة نوبيا الصينية إطلاق هاتفها الرائد الجديد المخصص للألعاب REDMAGIC 10 Pro في بعض الدول العربية بعد إطلاقه في السوق الصينية الشهر الماضي.

وسيكون الهاتف متاحًا خلال شهر ديسمبر الجاري في عدة دول عربية، ومنها السعودية والكويت ومصر وعمان والبحرين، وذلك بسعر يبدأ من 650 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأسود والرمادي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر الهاتف في أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وأسواق أخرى كالهند وتركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل.

ويحمل هاتف REDMAGIC 10 Pro شاشة OLED كاملة قياسها 6.85 إنشات بدقة قدرها 1.5K، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

وتدعم الشاشات تقنية تعتيم DC/PWM بتردد يصل إلى 2592 هرتزًا، وتأتي الأجهزة مزودة بشريحة الألعاب المطورة ذاتيًا Red Core R3، التي تدعم تشغيل الألعاب بسلاسة حتى دقة قدرها 2K بمعدل إطارات قدره 120 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر مع معالج الرسوميات Adreno 830، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية تتراوح بين 12 و 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت من نوع UFS 4.0 PRO، مع نظام تبريد متقدم يساعد في التخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة، والحفاظ على أداء الألعاب في جلسات اللعب الطويلة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مخفية تحت الشاشة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV50E40 تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويضم الهاتف بإصداره العالمي بطارية سعتها 7050 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 100 واطٍ، مما يشكّل اختلافًا عن النسخة الصينية. ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G و شبكات الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويستهدف هاتف REDMAGIC 10 Pro هواة الألعاب، بفضل مواصفاته القوية وتصميمه المبتكر، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين في الأسواق العالمية.