مراجعة شاملة لساعة Redmi Watch 5 Active من شاومي

تُعدّ Redmi Watch 5 Active من أحدث الأجهزة القابلة للارتداء التي أطلقتها شركة شاومي هذا العام. وتجمع هذه الساعة بين التصميم الأنيق والمزايا المتقدمة، وتُباع بسعر منخفض.

تأتي الساعة مع شاشة عالية السطوع، وتتضمن مزايا متعددة لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، كما يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرة من الساعة مع دعم خاصية إلغاء الضوضاء.

وللتعرف على جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لساعة Redmi Watch 5 Active الجديدة من شاومي:

التصميم والشاشة:

تتميز ساعة Redmi Watch 5 Active بتصميم بسيط وجذاب يناسب جميع الفئات العمرية، مع شاشة LCD بحجم يبلغ 2 بوصة ودقة قدرها 320 × 385 بكسلًا، وتوفر الشاشة تجربة مشاهدة واضحة ومريحة بفضل السطوع العالي الذي يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع؛ مما يجعلها قابلة للاستخدام حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتتميز الساعة بجسم معدني مصنوع من سبائك الزنك، وتتوفر بلونين، هما: الأسود الكلاسيكي والفضي غير اللامع.

ساعة Redmi Watch 5 Active

لياقتك البدنية على مستوى جديد مع تصميم عصري

يناسب كل لحظة pic.twitter.com/cpkkWeig3x — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) November 10, 2024

المزايا والأداء:

تعمل ساعة Redmi Watch 5 Active بنظام التشغيل HyperOS الخاص بشاومي، الذي يتميز بسهولة الاستخدام والسلاسة في التنقل بين القوائم. وبفضل دعم تقنية البلوتوث 5.3، توفر الساعة اتصالًا مستقرًا وسريعًا مع الهواتف الذكية؛ مما يتيح للمستخدمين تلقي الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقا بسهولة. كما يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات أو إجراؤها مباشرة من الساعة باستخدام الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين.

تدعم هذه الساعة أكثر من 140 وضعًا رياضيًا، تتضمن الأنشطة الشائعة مثل: الجري والمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى بعض الرياضات الكثيفة،كتسلق الجبال. وتتميز أدوات تتبع النشاط البدني بدقتها العالية بفضل المستشعرات المتقدمة المدمجة في الساعة. وتتمتع الساعة بالقدرة على مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8، مما يسمح باستخدامها في أثناء السباحة أو في أثناء ممارسة الأنشطة المائية الأخرى.

وبالإضافة إلى تتبع الأنشطة الرياضية، توفر الساعة مزايا متقدمة لمراقبة المؤشرات الصحية، وتشمل:

مزية قياس معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

مزية قياس مستوى الأكسجين في الدم (SpO2).

مزية مراقبة النوم والإجهاد، مع تقديم تقارير مفصلة عن جودة النوم ومؤشراته.

البطارية:

تحتوي ساعة Redmi Watch 5 Active على بطارية تبلغ سعتها 470 ميلي أمبير في الساعة، ويمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 18 يومًا مع الاستخدام المعتدل، ولمدة تصل إلى 12 يومًا مع الاستخدام المكثف.

بعملية شحن واحدة فقط!

تمتع بعمر بطارية يصل حتى 18 يوم

ساعة Redmi Watch 5 Active رفيقك المثالي بالنادي والسفر pic.twitter.com/6dFL8Q7gnE — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) November 4, 2024

التوافق مع الأجهزة الأخرى:

تعمل ساعة شاومي الجديدة بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS، وتتوافق عبر تقنية البلوتوث 5.3 مع أي جهاز يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أي إصدار حديث، كما تتوافق مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 أو أي إصدار حديث عبر تطبيق Mi Fitness المصاحب.

يوفر تطبيق Mi Fitness للمستخدمين واجهة سهلة الاستخدام لمراقبة البيانات الصحية والرياضية، ويمكن استخدامه لتخصيص وجه الساعة؛ إذ يوفر التطبيق أكثر من 200 وجه.

السعر:

تُباع ساعة Redmi Watch 5 Active بسعر قدره 112 ريالًا سعوديًا.