تجربة قيادة مُحسّنة.. خرائط جوجل تُظهر تقارير الحوادث من Waze

بدأت خدمة خرائط جوجل عرض تقارير الحوادث المُقدمة من مستخدمي منصة Waze، مما يعزز التكامل بين الخدمتين التابعتين لشركة جوجل.

ووفقًا للمستخدمين، تظهر هذه التقارير في شكل إشعارات منبثقة في خرائط جوجل مع الإشارة إلى مصدر التقرير من Waze.

وفي يوليو الماضي، أعلنت جوجل تحديثات رئيسية لنظام الإبلاغ عن الحوادث في خرائطها، وتضمنت هذه التحديثات أيقونات بحجم كبير، وواجهة تُسهّل تأكيد التقارير من السائقين الآخرين على الطريق نفسه.

وأكدّت الشركة أن تقارير الحوادث سوف تُجمّع من خرائط جوجل و Waze مع توضيح مصدر التقرير.

ويوفر نظام الإبلاغ في خرائط جوجل إمكانية مشاركة معلومات حول الحوادث وازدحام المرور ووجود الشرطة ومواقع كاميرات السرعة.

ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن عوائق، مثل الحطام على الطريق والسيارات المتوقفة وأعمال البناء وإغلاق الحارات.

ويتوفر هذا النظام في أجهزة iOS وأندرويد، بالإضافة إلى المنصات المدمجة في السيارات، مثل Apple CarPlay و Android Auto والسيارات المزودة بنظام جوجل.

ويقدّم التعاون بين Waze وخرائط جوجل تجربة قيادة مُحسّنة للمستخدمين، من خلال توفير بيانات دقيقة، وتحذيرات فورية من الحوادث والعوائق. ويهدف هذا التكامل إلى مساعدة السائقين على تجنب التأخير، وضمان تجربة قيادة أكثر أمانًا وسلاسة.

وتُعد هذه الخطوة من جوجل خطوة نوعية نحو تحسين دقة البيانات المرورية وتحديثها في الوقت الفعلي؛ إذ تستفيد خرائط جوجل من مجتمع Waze النشِط، الذي يتميز بسرعة الإبلاغ عن الحوادث المرورية، مما يمنح السائقين معلومات مُحدّثة بنحو دائم.