OpenAI تسعى إلى الوصول إلى مليار مستخدم

تسعى شركة OpenAI، التي تطوّر روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، إلى تحقيق قفزة كبيرة في عدد مستخدميها، مستهدفةً الوصول إلى مليار مستخدم خلال عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتعتمد الشركة في خططها على مجموعة من المنتجات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء مراكز بيانات خاصة بها، مع شراكة حيوية مع شركة آبل لتعزيز نموها.

ونجح ChatGPT منذ إطلاقه قبل عامين في جذب 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وتسعى OpenAI إلى توسيع انتشارها من خلال إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي (AI agents) ومحرك بحث خاص بها، بالإضافة إلى إدماج ChatGPT في أجهزة آبل.

وقالت سارة فراير، المديرة المالية لـ OpenAI، في تصريحات لـفايننشال تايمز: “في عام 2025، سنعزز مكانتنا كمختبر أبحاث يخدم ملايين وربما مليارات المستخدمين حول العالم”.

وتستعد OpenAI لمواصلة جمع الاستثمارات بعد أن جمعت أكثر من 6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، بقيمة سوقية بلغت 150 مليار دولار، وهي القيمة السوقية العُليا بين الشركات الناشئة في تاريخ الشركات التقنية الأمريكية، وتخطط الشركة لاستثمار كبير في بناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة.

وشهدت OpenAI تحولات كبيرة خلال العام الماضي، إذ تضاعف عدد موظفيها خمس مرات ليصل إلى أكثر من 2000 موظف، وانتقلت من نموذج غير ربحي إلى نموذج ربحي. ومع ذلك، فقدت الشركة بعض كبار الباحثين وقادة الأمان التقني، مما أفسح المجال لانضمام مهندسين وقادة جدد يتمتعون بخبرة في بناء المنتجات الاستهلاكية وتحقيق العوائد المالية.

وتركز OpenAI على إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام عبر الإنترنت، مثل جمع المعلومات وحجز الخدمات. ووصفت سارة فراير هذه التقنية بقولها: “ستكون هذه التقنية من أبرز التطورات في عام 2025، إذ ستقدم مساعدين فعّالين للمستخدمين في حياتهم اليومية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأ إدماج ChatGPT في أجهزة آبل، ويمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى مضاعفة عدد المستخدمين بسرعة.

وأشار أحد مستثمري الشركة إلى أن “آبل تمتلك ملياري هاتف آيفون، ومع إدماج ChatGPT فيها، يصبح الوصول إلى مليار مستخدم هدفًا واقعيًا”.

وتواجه OpenAI تحديات سياسية معقدة، خاصةً مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، وما قد ينجم عن ذلك من تعقيدات مع إيلون ماسك، الذي انضم إلى الفريق الرئاسي بمنصب رسمي، وهو المؤسس المشارك السابق لـ OpenAI، كما يقود شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي xAI التي تنافس OpenAI في ظل نزاع قانوني بين الطرفين.