جوجل كروم يختبر ميزة جديدة لتقييم المتاجر الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي

تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة في متصفح كروم تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدم عند التسوق الإلكتروني، خاصةً عند تصفح مواقع ومتاجر غير مألوفة.

واُكتشفت هذه الميزة التي تُعرف باسم “تقييمات المتاجر” في النسخة التجريبية الأخيرة من متصفح جوجل كروم، وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلخيص التقييمات من مواقع المراجعات المستقلة، مثل Trustpilot و ScamAdvisor.

وتهدف هذه الخاصية إلى تقديم لمحة سريعة للمستخدم حول المتجر الإلكتروني، وإذا يستحق الزيارة أم لا بطريقة مبسطة.

وستتيح جوجل الوصول إلى هذه الميزة عبر خيار “عرض معلومات الصفحة” في شريط العناوين، ثم النقر على خيار “تقييم المتجر” في أسفل القائمة.

ومن الجدير بالذكر أن مواقع مثل Trustpilot و ScamAdvisor تتيح للمستخدمين نشر تجاربهم مع المتاجر الإلكترونية، مما يساعد الآخرين في تحديد إذا كانت تلك المتاجر موثوقة، ويمكن الشراء منها بأمان.

وستُعرض الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن نافذة معلومات الصفحة، مما يمنح المستخدمين تصورًا سريعًا عن سمعة المتجر، ويساعدهم في تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال، أو التسوق من متاجر منخفضة الجودة.

ويأتي هذا التطوير ضمن إستراتيجية جوجل لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات المهمة، وتبسيط المهام اليومية، وإنجازها بسرعة.

وما زالت ميزة “تقييمات المتاجر” قيد التطوير حاليًا، ولم تُطرح بعدُ للمستخدمين. ومن المتوقع إطلاقها في تحديث مستقبلي لمتصفح جوجل كروم.