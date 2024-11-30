هواتف iPhone 17 Pro القادمة.. إليك 8 تحديثات مُتوقعة 

لم يمضِ الكثير من الوقت على إطلاق أحدث الإصدارات من هواتف آيفون وهي سلسلة iPhone 16، ومع أنه من غير المُتوقع إطلاق هواتف iPhone 17 Pro قبل 10 أشهر، فهناك الكثير من الشائعات عن مواصفات هذه الهواتف، والتحسينات التي ستضيفها آبل إليها.

وفيما يلي، سنذكر 8 تحديثات مُتوقعة ترددت شائعات عن إضافتها إلى هواتف iPhone 17 Pro القادمة:

1- إطار مصنوع من الألمنيوم:

يُشاع أن طرز iPhone 17 Pro ستأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، مع أن طرز iPhone 15 Pro و iPhone 16 Pro تأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وطرز iPhone X وحتى iPhone 14 Pro لها إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن المُتوقع أن يكون الجزء الخلفي من الهواتف الجديدة مصنوع من الألمنيوم أيضًا.

2- إطار الكاميرا الخلفية مستطيل الشكل:

من المُتوقع أن تحتوي هواتف آيفون 17 القادمة على إطار مستطيل الشكل يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية مصنوع من الألمنيوم.

3- معالج A19 Pro:

من المُتوقع أن تعمل طرز آيفون 17 برو بمعالج A19 Pro من آبل، ووفقًا لبعض التقارير سيُصنّع هذا المعالج بتقنية تبلغ 3 نانومتر باستخدام أحدث عمليات التصنيع من TSMC وتُسمى (N3P)، وستكون هناك تحسينات في الأداء وتحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بهواتف آيفون الحالية.

4- شريحة Wi-Fi 7 من آبل:

يُشاع أن طرازًا واحدًا على الأقل من سلسلة iPhone 17 سيحصل على شريحة Wi-Fi 7 مطورة من آبل بدلًا من Broadcom.

5- كاميرا أمامية بدقة قدرها 24 ميجابكسل:

تُشير بعض الشائعات إلى أن جميع طرز آيفون 17 الأربعة ستأتي مع كاميرا أمامية تمتاز بدقة قدرها 24 ميجابكسل، بدلًا من الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل المتوفرة في جميع طرز iPhone 16.

6- كاميرا خلفية مقربة بدقة قدرها 48 ميجابكسل:

يُشاع أن هواتف آيفون 17 برو القادمة ستتضمن كاميرا مقربة مطورة تمتاز بدقة قدرها 48 ميجابكسل، بدلًا من الكاميرا المقربة التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في طرز آيفون 16 برو.

7- ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت:

هناك شائعات تشير إلى أن زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت ستكون حصرية لهاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس. وستساعد هذه الترقية في تحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وتعدد المهام.

8- جزيرة ديناميكية أصغر حجمًا في هاتف iPhone 17 Pro Max:

التغيير الذي يُشاع حصريًا لجهاز iPhone 17 Pro Max القادم هو تغيير حجم الجزيرة الديناميكية ليصبح أصغر من حجم تلك المتوفرة في الطرز الحالية.