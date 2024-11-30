معلومات لا تشاركها مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تمثل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة في عالم التكنولوجيا، إذ تتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية وسريعة للحصول على المعلومات أو الأفكار الجديدة. ومع ذلك، فإن استخدامها ينطوي على تحديات كبيرة، أبرزها مخاطر الخصوصية والأمان. لذلك ينبغي الانتباه جيدًا إلى المعلومات التي تشاركها مع روبوت الدردشة.

وفي هذا المقال سنذكر أبرز المعلومات التي ينبغي تجنب مشاركتها مع هذه الروبوتات للحفاظ على الخصوصية والأمان:

أولًا: مخاطر الخصوصية المرتبطة باستخدام روبوتات الدردشة

تعتمد روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT و Gemini على نماذج لغوية متطورة تُعرف باسم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). تُدرب هذه النماذج باستخدام كميات كبيرة جدًا من البيانات النصية، وتعالج الروبوتات هذه البيانات لتقديم استجابات دقيقة. لكن هذا الاعتماد الكبير على البيانات يجعلها عرضة للعديد من المخاطر المتعلقة بالخصوصية، منها:

تسريب البيانات: تجمع بعض الشركات البيانات التي يشاركها المستخدمون لتحسين أنظمتها، وقد تحتفظ بهذه البيانات لمدة طويلة؛ مما يجعلها عُرضة للتسريب. ثغرات الخوادم والهجمات السيبرانية: تعتمد روبوتات الدردشة على الخوادم السحابية لتخزين البيانات ومعالجتها. هذا يجعلها هدفًا جذابًا للقراصنة الذين يمكنهم استغلال أي ثغرات للوصول إلى معلومات المستخدمين. مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة: حتى مع تعهد الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بعدم بيع البيانات، فإن مشاركتها مع أطراف ثالثة لأغراض تحسين الأداء أو الصيانة يزيد مخاطر الكشف عنها. كما قد يُتاح لبعض الموظفين الوصول إلى هذه البيانات، مما يعرضها للتسريب.

ثانيًا: معلومات لا تشاركها مع روبوتات الدردشة

عند استخدام روبوتات الدردشة، اقرأ سياسات الخصوصية قبل البدء باستخدامها، وتجنب مشاركة أي معلومات حساسة، مثل:

1- التفاصيل المالية:

يلجأ بعض الأشخاص إلى روبوتات الدردشة للحصول على نصائح مالية أو لإدارة شؤونهم المالية، لكن مشاركة التفاصيل الدقيقة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات. فعند مشاركة معلومات مثل: أرقام الحسابات البنكية أو تفاصيل البطاقات الائتمانية، قد يستغل القراصنة هذه البيانات لاختراق حساباتك. حتى في حال تخزين البيانات مؤقتًا، فإن أي تسريب أو خرق أمني يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات أو الاحتيال.

التوصية:

بدلًا من كتابة التفاصيل المالية الدقيقة، اطرح أسئلة عامة مثل: “ما أفضل طرق الادخار؟” أو “كيف أضع خطة مالية؟”. وإذا كنت بحاجة إلى استشارة مالية دقيقة، فاستعن بخبراء ماليين معتمدين بدلًا من الاعتماد على روبوتات الدردشة.

2- الأفكار الشخصية والعميقة:

تُعد روبوتات الدردشة وسيلة شائعة لبعض الأشخاص للتعبير عن مشاعرهم أو طلب الدعم النفسي، لكن الاعتماد عليها يرتبط بالكثير من المخاطر. فروبوتات الدردشة غير مهيأة للتعامل مع القضايا النفسية المعقدة أو تقديم نصائح شخصية مناسبة، وقد تقترح حلولًا غير ملائمة أو حتى مضرة.

من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح المعلومات التي تشاركها جزءًا من بيانات التدريب؛ مما يعني إمكانية كشف أسرارك أو استخدامها بنحو غير مناسب.

التوصية:

إذا كنت بحاجة إلى دعم نفسي، ابحث عن مختصين مرخصين يمكنهم تقديم المساعدة بطرق آمنة وسرية.

3- المعلومات السرية المتعلقة بالعمل:

أصبحت روبوتات الدردشة أداة مساعدة لبعض الموظفين لتحسين الإنتاجية، مثل: تلخيص الاجتماعات أو اقتراح حلول وأفكار جديدة للعمل. لكن هذه الاستخدامات قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة.

فقد تؤدي مشاركة معلومات العمل السرية إلى تحميل بيانات حساسة على خوادم عامة. وهذه البيانات يمكن أن تتسرب أو تُستخدم بطرق غير مصرح بها. وإذا سرّبت معلومات مثل: الخطط المستقبلية أو إستراتيجيات العمل لشركة معينة، فيمكن أن تستفيد منها الشركات المنافسة.

التوصية:

تجنب مشاركة أي معلومات تتعلق بمشاريع العمل السرية أو الخطط الإستراتيجية مع روبوتات الدردشة، واستخدم بدلًا من ذلك الأدوات المحلية المصممة للشركة.

4- كلمات المرور:

إن مشاركة كلمات المرور مع أي منصة، ومنها روبوتات الدردشة، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمان الرقمي. فعند تخزين كلمات المرور على الخوادم، قد يتمكن القراصنة من الوصول إليها في حال حدوث خرق أمني. ففي مايو 2022، تعرض ChatGPT لاختراق أدى إلى تسريب بيانات المستخدمين، مما يعكس الضعف في أنظمة الأمان الخاصة بروبوتات الدردشة.

التوصية:

لا تشارك كلمات المرور أبدًا مع روبوتات الدردشة. وبدلًا من ذلك، استخدم مدير كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان.

5- تفاصيل الإقامة والبيانات الشخصية الأخرى:

إن مشاركة التفاصيل المتعلقة بمكان السكن والبيانات الشخصية الأخرى مثل: رقم الهوية الوطنية أو تاريخ الميلاد، قد تعرّضك لخطر سرقة الهوية أو التتبع. ويمكن استخدام هذه المعلومات للوصول إلى حساباتك البنكية، أو حتى تسجيل حسابات وهمية باسمك. وعند مشاركة تفاصيل الموقع، قد تعرض نفسك لخطر التتبع الجغرافي أو الاستهداف.

التوصية:

حافظ على خصوصيتك من خلال تجنب الإفصاح عن أي بيانات شخصية. وإذا كنت بحاجة إلى مشاركة موقعك، استخدم خدمات VPN لتشفير بياناتك.

ثالثًا: نصائح إضافية لحماية خصوصيتك في أثناء استخدام روبوتات الدردشة

استخدام حسابات مؤقتة: استخدم حسابات غير مرتبطة بهويتك الحقيقية عند التعامل مع روبوتات الدردشة. تشفير البيانات: تحقق من أن المنصة التي تستخدمها تقدم تشفيرًا شاملًا للبيانات. منع استخدام البيانات لأغراض التدريب: عطّل خيار استخدام البيانات لأغراض تدريب النماذج اللغوية الخاصة بالشركة إن كان متاحًا. تحديث كلمة المرور بانتظام: حتى في حال تسريب البيانات، سيكون لديك طبقة إضافية من الحماية من خلال التغيير الدوري لكلمات المرور.