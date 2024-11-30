قبل إطلاقها.. الكشف عن مزايا واجهة One UI 7 المنتظرة

كشفت سامسونج عبر موقعها الرسمي باللغة الإسبانية عن مزايا واجهة One UI 7 المنتظرة، وأظهرت المواد الترويجية أن التحديث سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI بنحو واسع.

وعرضت سامسونج أيقونات التطبيقات الجديدة، إضافة إلى لوحة إشعارات ذكية مُحدّثة تفصل بين الإشعارات وإعدادات الوصول السريع، لتوفير تصميم أكثر تنظيمًا.

وأظهرت اللقطات شاشة القفل الجديدة التي تعرض ميزة “Nowbar” لتتبع الأنشطة الحية، التي تشكّل إشعارات مباشرة مُحدّثة من التطبيقات على غرار ميزة الأنشطة الحية في نظام iOS.

وأبرزت سامسونج أيضًا ميزة “Circle to Search” الموجّهة لتحسين تجربة البحث برسم دائرة حول العناصر، مع تطوير ميزة “Sketch to Image” التي تتيح للمستخدمين تحويل الرسومات اليدوية إلى أنماط فنية متعددة، مثل الألوان المائية والرسومات التوضيحية والرسومات الثلاثية الأبعاد، وتلك مزايا متوفرة في بعض هواتف سامسونج الرائدة.

وفيما يتعلق بالمزايا الحالية المتوفرة في تحديث One UI 6.1.1، مثل التأثيرات الحية والترجمة الحية وغيرها، لم توضح سامسونج التغييرات الجديدة التي ستطرأ عليها في تحديث One UI 7.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن مزايا Galaxy AI ستكون مجانية حتى نهاية عام 2025، وبعدها ستصبح مأجورة، دون الإفصاح عن تفاصيل الأسعار. وقد أزيلت المواد الترويجية الخاصة بواجهة سامسونج الجديدة من موقع الرسمي للشركة باللغة الإسبانية لاحقًا.

ولم تحدد سامسونج موعدًا رسميًا لإطلاق واجهة One UI 7 أو تفاصيل خطة الطرح. إلا أن الشائعات تشير إلى أن البرنامج التجريبي قد يبدأ في منتصف ديسمبر في بعض الدول بعد الإعلان الرسمي مباشرةً.