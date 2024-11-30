ريلمي تطلق هاتف V60 Pro.. هاتف اقتصادي بتصميم متين

أطلقت شركة ريلمي هاتف V60 Pro ضمن سلسلة هواتفها الذكية V60، مقدمةً تحسينات في المواصفات والمتانة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويضم الهاتف شاشة وإطارًا بتصميم مسطح يشبه هاتفي V60 وV60s، وكاميرا خلفية تأتي في وحدة مستطيلة بدلًا من التصميم المركزي الدائري.

ويحمل هاتف Realme V60 Pro شاشة IPS LCD قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها +HD، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية. ويدعم الهاتف تقنية Rainwater Smart Touch التي تتيح استخدام الشاشة بدقة حتى مع الأصابع المبللة.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرتين فقط، كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية غير محددة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بمعيار IP69 لمقاومة الغبار والماء، مع قدرة تحمل درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة تحت الصفر و75 درجة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الظروف القاسية.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، والشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 5 واط، وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر هاتف Realme V60 Pro بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والأسود والأحمر. ويبلغ سعر الإصدار الأساسي بسعة قدرها 256 جيجابايت نحو 220 دولارًا أمريكيًا. ويتوفر الهاتف حاليًا في الصين، ومن المتوقع إطلاقه عالميًا تحت اسم مختلف، قد يكون Realme C75 5G.