خطوة مفاجئة.. سامسونج تعلن إيقاف تطبيق DeX في نظام ويندوز

أعلنت شركة سامسونج إيقاف تطبيق DeX، الذي يتيح للمستخدمين تحويل هواتفهم إلى تجربة الحاسوب في الأجهزة العاملة بنظام ويندوز.

ووفقًا لما ورد في الموقع الرسمي لسامسونج في المملكة المتحدة: “سيتوقف دعم تطبيق DeX لنظام التشغيل ويندوز اعتبارًا من إصدار One UI 7. نحن نوصي العملاء باستخدام تطبيق Link to Windows لتوصيل الهاتف المحمول بجهاز الحاسوب”.

ونصحت سامسونج المستخدمين بالاستفادة من تطبيق Link to Windows الذي يتيح تكاملًا بين الهاتف وجهاز الحاسوب، مع إمكانية الاطلاع على الإشعارات، ونقل الملفات، وإجراء المكالمات، وتشغيل التطبيقات مباشرةً عبر الحاسوب، دون الحاجة إلى تحويل الحاسوب إلى شاشة ثانوية كما هو الحال مع DeX.

وأُطلق تطبيق DeX أول مرة في عام 2017، وقد قدّم تجربة شبيهة بسطح المكتب باستخدام الهواتف الذكية، إذ بدأ باعتماد ملحقات إضافية، مثل قاعدة التوصيل أو الكابل، ثم تطور لاحقًا ليصبح متاحًا عبر الاتصال اللاسلكي مع أجهزة الحاسوب أو التلفاز.

وقد نالت الميزة إعجاب المستخدمين بفضل قدرتها على تشغيل التطبيقات في شاشة أكبر، وتوفير تجربة تعدد المهام، لتشغيل التطبيقات، والتنقل بينها بسهولة.

ويوفر تطبيق Link to Windows بديلًا عمليًا، لكنه لا يُعد بديلًا كاملًا لتجربة DeX، فهو يناسب المستخدمين الباحثين عن تكامل بين هواتفهم وأجهزة الحاسوب عبر المزامنة السريعة للإشعارات والمحتوى، دون تقديم تجربة سطح المكتب الكاملة التي اعتاد عليها مستخدمو DeX.

ومن المقرر أن يجلب إصدار One UI 7، المستند إلى نظام أندرويد 15، تغييرات كبيرة تُوصف بأنها “الأكثر شمولية في تاريخ واجهة One UI”، وتشمل التحديثات تصميمات جديدة للأيقونات، وخيارات تخصيص دون الحاجة إلى تطبيق Good Lock، وغير ذلك.