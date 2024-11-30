بسعر قدره 800 دولارٍ.. الكشف عن جهاز الألعاب المحمول +MSI Claw 7 AI

أعلنت شركة MSI إطلاق جهاز الألعاب المحمول +Claw 7 AI، الذي يُعد نقلة نوعية مقارنةً بالإصدار السابق MSI Claw الذي حظي بتقييمات متباينة عند إطلاقه في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويعتمد الجهاز الجديد على معالج Intel Core Ultra 7 258V بمعمارية Lunar Lake، مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت، مما يجعله منافسًا قويًا لجهاز Asus ROG Ally X.

وواجه الإصدار الأصلي من MSI Claw تحديات تقنية مع معمارية Meteor Lake من إنتل، التي أثبتت عدم كفاءتها في الأجهزة المحمولة مقارنةً بمعالجات AMD المنافسة.

ومع ذلك، يأتي الإصدار الجديد بمعمارية Lunar Lake الأكثر كفاءة، التي توفر أداءً أفضل في الألعاب.

وأجرت MSI تعديلات محدودة في التصميم الخارجي للجهاز الجديد مقارنةً بالإصدار السابق، لكنها أضافت منفذ Thunderbolt 4 إضافيًا لتعزيز الاتصال.

ويحمل الجهاز شاشة قياسها 7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة قدرها 1080 بكسلًا، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 500 شمعة.

وستوفر الشركة جهاز +MSI Claw 7 AI بسعر قدره 800 دولارٍ أمريكي، وسيُطرح في الأسواق بدايةً من شهر ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق العالمية.

ومع هذه التحسينات، تسعى MSI إلى تعزيز مكانتها في سوق أجهزة الألعاب المحمولة، مع تقديم أداء وتقنيات جديدة تلبي احتياجات اللاعبين المحترفين، وتنافس بقوة الأجهزة المماثلة.