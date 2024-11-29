علي بابا تنافس OpenAI بنموذج ذكاء اصطناعي للتفكير وحل المشكلات

أعلنت شركة علي بابا الصينية إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم QwQ-32B-Preview، ويتميز بتركيزه على مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات، على غرار نموذج o1 من شركة OpenAI.

ووفقًا لفريق الذكاء الاصطناعي “Qwen” التابع لعلي بابا، فإن النموذج الجديد يضم 32.5 مليار مَعلَمة، ويستطيع معالجة نصوص يصل طولها إلى 32 ألف كلمة.

ويُقصد بالمَعلَمات (Parameters) المتغيرات أو المكونات التي تدخل في تشكيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتتحكم في أدائها، ويؤدي زيادة عدد المعلمات إلى جعل النموذج مطوّرًا وقادرًا على التعلم من بيانات أكثر تعقيدًا.

وأفادت علي بابا بأن النموذج أظهر أداءً قويًا في اختبارات رياضية مثل AIME وMATH، كما أن النموذج يضاهي نموذج o1-preview من OpenAI ويتفوق عليه أحيانًا في اختبارات المنطق، مما يشير إلى منافسة مباشرة بين الشركتين في هذا المجال.

ويضم نموذج QwQ-32B-Preview نظام تحقق ذاتي شبيهًا بنماذج OpenAI، وهو يُنتج الإجابات ويراجعها قبل تقديمها. وتؤدي هذه العملية إلى زيادة زمن المعالجة، لكنها ترفع مستوى الدقة مقارنةً بالنماذج التقليدية.

ويصف فريق “Qwen” النموذج الجديد بلغة فلسفية قائلًا: “يُشكّل QwQ روح الفلسفة القديمة؛ فهو يعلم أنه لا يعلم، وهذا ما يدفعه إلى الفضول، ليتساءل عن افتراضاته، ويستكشف طرقًا مختلفة للتفكير، باحثًا دائمًا عن الحقيقة العميقة. ومع ذلك، يبقى QwQ نموذجًا في طور التعلم، أحيانًا يتعثر، وأحيانًا أخرى تتوه أفكاره، لكنه يواصل السعي إلى المعرفة”.

ومع ذلك، يعترف الباحثون ببعض التحديات التقنية للنموذج، مثل تبديل اللغات المفاجئ، والدخول في حلقات مكررة، وصعوبة التعامل مع بعض مسائل المنطق البسيط.

وتتيح الشركة النموذج للاستخدام التجاري بموجب ترخيص Apache 2.0، ولكنها لم تُطلق كافة مكوناته، مما يجعل استنساخه كاملًا غير ممكن حاليًا، وتوفر الشركة نسخة تجريبية منه عبر منصة Hugging Face.